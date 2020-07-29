Технологія Шнура в Хабаровську не зайшла

Шнур справив враження в Хабаровську на Нізовцева (ну, у нього професійне), на які приїхали представників «Відкритої Росії», а також на Дегтярьова, хоча на нього більше враження справила жимолость.

Протестувальники його або не дізналися, або на нього їм класти — коротше, напевно, вперше публіка не бігала за Шнуром, а Шнур за публікою.

Тобто ось ця технологія Шнура, яку він вирішив продати деміургам внутрішньої політики, не зайшла. Суть її в тому, щоб змістити акценти і прив’язати Дегтярьова до авторитету в очах громадської думки. При цьому Шнуру необов’язково хвалити Дегтярьова — бо воно вийшло б дорого. Важливо тільки, щоб їх перераховували через кому.

Відмінний кейс! Ще один привід зрозуміти, що замовляти політичні пости у Бузової і рухати в Думу Шнура — це погана і смішна ідея. Але я сильно сумніваюся, що зрозуміють. Спишуть все на ексцес виконавця, тобто самого Шнура. Скоро він буде плавно повертатися на естраду.