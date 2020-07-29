Гойдалки героя грецької драми

Подивився виступ Тихановской. Якщо в результаті Лукашенко їй програє, з точки зору драматургії це буде безмежно красивий фінал.

Лукашенко почав з того, що, будучи ніким, зміг перемогти В’ячеслав Кебича — майже всесильного комуністичного боса, колишнього директора верстатобудівного заводу імені Кірова. По всім пострадянським правилами, першим президентом Білорусі повинен був бути Кебіч, а не директор бідного колгоспу не зрозумій звідки.

Але сталося чудо, магія, чари — і людина не зрозумій звідки переміг випускника Вищої партійної школи при ЦК. Покійний Шеремет тому і назвав біографію Лукашенко «Випадковий президент». За чутками, за кілька років до своєї перемоги Лукашенка бив колгоспників, щоб ті не пили, і передав колгоспний трактор свого тестя. Тепер Лукашенко сам всесильний. Влади і ресурсів у нього у багато разів більше, ніж у Кебича.

Проти нього — звичайна вчителька англійської мови. Як вона сама сказала, їй влада не потрібна, їй би звільнити чоловіка і повернутися до своїх котлет. Судячи з того, як на її виступи реагують білоруси, у неї є шанс перемогти. І це, повторюся, було б гарно. Будучи ніким, перемогти всесильного боса, а ставши всесильним босом, програти шкільній вчительці — це гойдалка героя грецької драми.

Максим Горюнов, філософ