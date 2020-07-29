У Барнаулі боксер одним ударом убив перехожого, заступившись за чоловіка з інвалідністю

У Барнаулі боксер Михайло Старців вбив місцевого жителя Павла Рохлова, заступившись за чоловіка з інвалідністю, якого бив Старців разом з чемпіонкою світу з кікбоксингу Лілією Ворогушиной. Про це розповідає «Комсомольская правда — Барнаул».

Як стверджує слідство, трагедія сталася в ніч на 27 липня біля одного з розважальних закладів міста. «Комсомольська правда» пише, що Рохлов намагався відтягнути Ворогушину від чоловіка з палицею, але отримав удар в голову ззаду від 38-річного боксера. Після цього чоловік впав на асфальт, прибулі на місце бійки медики констатували його смерть.

Управління СКР по Алтайському краю порушило кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною 4 статті 111 КК РФ («Навмисне заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю, що спричинило по необережності смерть потерпілого»).

Раніше в Єкатеринбурзі суд на півтора року обмежив свободу студента, який вбив школярку.