Влада вести себе по-людськи не має наміру

Про Хабаровськ, за підсумками переглядів відео, читання соціальних медіа, і декількох бесід.

1. Протест не згасає. Судячи з відео із коптеров, в акціях 18 і 25 липня взяли участь приблизно однакове число людей.

2. Від імені протестуючих ніхто не виступає, мабуть, ніхто не хоче підставлятися. Тим не менш, вимога відкритого судового процесу над Фургалом, в Хабаровську і з участю суду присяжних залишається незмінним протягом останніх трьох мітингів. Ця повістка розділяється більшістю протестувальників і є плодом як би колективного розуму — обговорень в вотсап-групах і телеграм-каналах.

3. Люди дуже незадоволені втратою політичної суб’єктності. За словами мого співрозмовника, «людей дратує те, що їх не чують і не сприймають суъектом для діалогу». Як же так — вибрали Фургала вони, а знімає його Путін. Деякі відзначають відповідальність, яку хабаровчане зараз несуть перед іншими регіонами — «на нас зараз дивиться вся країна». Багато говорять про федералізацію, більшої самостійності для регіонів. Стало помітно більше антипутінських гасел, не тільки на акціях в будні дні (в яких бере участь менша кількість людей, і, тому, настрій більш радикальний), але і на останньому великому суботньому мітингу. Спочатку люди сподівалися на благополучне вирішення питання і намагалися обмежувати свою критику; зараз надій стало менше, хоча антипутінські гасла не є центральними. Велике роздратування викликають деякі місцеві речі — наприклад, фігура мера Хабаровська Кравчука. Сепаратистських вимог немає.

4. Протестувальників менше, ніж прийнято вважати. Немає ні 80, ні 50, ні 30 тисяч учасників. На відео, знятому з коптера, видно колона, яка розтягнулася по вулиці Леніна на 500-600 метрів і шириною приблизно 10 метрів. Для порівняння, на проспекті Сахарова (де в грудні 2011 року дійсно могли зібратися 100 тисяч чоловік) ширина проїжджої частини з тротуарами більше 40 метрів, і люди не йшли, а стояли більш щільною юрбою. Все одно масштаб хабаровський акцій дуже великий.

5. Влада домовлятися та вести себе по-людськи не має наміру (як з принципових міркувань, так і тому, що не вміє це робити). Почався тиск — перед акцією 25 липня побили (не сильно) двох активістів; з’явилися повідомлення про дзвінки від дільничних з пропозицією «поговорити»; тим не менш, поки що невеликий рівень тиску. Одночасно влаштовується балаган. Зустріч присланого з Москви т.в.о. губернатора Дегтярьова з протестувальниками виявилася постановкою: «Закінчується 16 день мітингу, приблизно в 22:30 вечора майже всі учасники розходяться, вільна сцена… до решти жменьці людей, більшість з яких — нікому не знайомі чужі обличчя, виходить ставленик Дегтярьов… Оточуючі… намагаються задавати Дегтярьову питання про Фургале, але ці питання перекрикуються, заливаються фоном поставлених для цього людей». На мітингах стали з’являтися провокатори.

6. Рівень самоорганізації та громадянської самосвідомості дуже високий. На акціях панує дружелюбна атмосфера, люди ходять як на свято, з дітьми, і прибирають за собою сміття, що викликає здивування комунальних служб. Поліція виявляє доброзичливість, якщо не єднання з присутніми. Соціальні мережі дозволяють швидко викривати фейки, що (у поєднанні зі здоровим глуздом) знижує можливості влади маніпулювати людьми і вводити їх в оману. Наприклад, постановочность «зустрічі Дегтярьова з протестуючими» моментально стала загальним знанням.

7. Місцеві і федеральні громадські діячі і політики повністю усунулися від подій, набрали в рот води. За словами мого співрозмовника, практично ніхто з більш-менш відомих людей не готовий дати політичний коментар подіям — за винятком штабу Навального в Хабаровську; але до нього деякі протестувальники спочатку ставилися насторожено, побоюючись, що асоціація протесту з ФБК може спровокувати владу на конфронтацію. Хіба що до мітингувальників в Комсомольську-на-Амурі вийшов мер цього міста і подякував присутніх. Зі словами підтримки до хабаровчанам також виступили актор Гоша Куценко і Юрій Шевчук.