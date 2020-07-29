В ЄС розкритикували Путіна за закладку військових кораблів на заводі в Криму

Прийнявши рішення не скасовувати санкції проти путінської Росії, введені у зв’язку з окупацією Криму, Європейський союз продовжує також засуджувати факт порушення РФ суверенітету і територіальної цілісності України, одним з проявів якого вважає закладку двох нових бойових кораблів на суднобудівному підприємстві в Керчі.

Про це йдеться в заяві представника ЄС, яке оприлюднено 28 липня на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

«Триваючі зусилля Російської Федерації підірвати суверенітет і територіальну цілісність України, що супроводжуються подальшими спробами насильницької інтеграції незаконно анексованого Криму та Севастополя до Росії, є порушенням міжнародного права. Недавня церемонія з нагоди закладки двох штурмових кораблів у Керчі є ще одним очевидним кроком у продовженні мілітаризації півострова, що надає суттєвий негативний вплив на регіональну безпеку в Чорному морі», — йдеться в документі.

У заяві представника підкреслюється, що ще однією причиною для занепокоєння для Євросоюзу є обмеження свободи руху для громадян України в Крим та в зворотному напрямку.

«Доступ до материковій Україні та право на повернення до місця проживання повинен бути забезпечений безумовно і не повинен вимагати наявності російських паспортів. Європейський Союз далі буде чекати, що Росія припинить всі порушення міжнародного законодавства на Кримському півострові. Європейський Союз є непохитним у підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів», — йдеться в заяві Євросоюзу.

Нагадаємо, 20 липня на заводі «Затока» в місті Керч відбулася, за інформацією прес-служби Кремля, церемонія закладки корпусів двох десантних кораблів-вертольотоносців. У ній взяв участь президент РФ Володимира Путіна, який пообіцяв нові військові замовлення для оборонних підприємств окупованого Криму.

За повідомленнями російських ЗМІ, на будівництво двох вертольотоносців Росія має намір витратити близько 100 млрд рублів. Ці кораблі іноді називають російським аналогом французьких «Містраль», продаж яких Росії була скасована через її агресії проти України та ймовірного негативного впливу таких кораблів на регіональну безпеку в Чорному морі.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Україна створює міжнародну платформу з деокупації Криму, і пропонує Польщі стати одним із лідерів цього процесу. Такий крок був зроблений українським Мзс у зв’язку з тим, що Польща послідовно підтримує Україну у питанні невизнання незаконної окупації Криму Російською Федерацією.