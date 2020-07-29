Перехворіла коронавірусом Лукашенко за місяць зустрівся з Путіним і відвідав заходи в РБ і за кордоном

Президент Білорусі Олександр Лукашенко, який переніс коронавірусом, за місяць встиг відвідати безліч громадських заходів як в РБ, так і за кордоном.

Про це повідомляє InfoResist.

30 червня Лукашенко разом з президентом Росії Володимиром Путіним взяв участь у відкритті Ржевського меморіалу Радянському солдату. Через тиждень білоруський лідер зустрівся з активом Мінська, на заході були присутні близько 1000 осіб. 9 липня провів зустріч з представниками ЗМІ, на яку були запрошені 250 людини

11 липня Лукашенко побував в Олександрії, де потиснув руку і обійняв російського співака Стаса Михайлова.

У середині липня президент відвідав відкриття «Слов’янського базару» і особисто на сцені вручив нагороду російському артисту Філіпу Кіркорову. 17 липня голова РБ зустрівся з прем’єр-міністром Вірменії Николом Пашиняном, головою уряду РФ Михайлом Мишустиным і прем’єр-міністром Казахстану Аскаром Маминим. 21 липня Лукашенко в Гомелі відкрив поліклініку, де до його приїзду зібралося багато людей.

Після відкриття закладу президент підійшов до них. «От з ким я привітався, той ніколи хворіти не буде», — сказав білоруський лідер. Крім всіх цих заходів Лукашенко за місяць контактував з безліччю інших людей: випускниками білоруських вузів, вчителями, будівельниками мосту через річку Сож, активом Львівської області, керівництвом Нацбанку, політиками. Білоруський лідер також побував на заводі «Атлант» та підприємстві «Несвіжський завод дитячого харчування».

Варто відзначити, що на більшості заходів, які відвідав Лукашенка, ні він, ні люди навколо нього не носили масок і не дотримувалися дистанції. На знімках видно, що натовпи людей оточували президента і багато підходили до нього дуже близько.