Беременная Alyosha в ярком платье показала забавное фото

Украинская певица Alyosha поделилась с поклонниками новыми фото, на которых предстала беременной.

Как известно, уже в ближайшее время исполнительница родит мужу, фронтмену группы «Антитела» Тарасу Тополе дочь. На фотографии, которую артистка выставила в Instagram, она позирует в коралловом платье, а к огромному животику приложила маленькую розовую рубашечку для ребенка.

Под снимком Alyosha рассказала, как готовится к появлению третьего малыша.

Я готовлю необходимый пакет вещей на первое время. На третьей беременности не покупаю на вырост, потому что этот этап мы уже проходили. Подошло из покупок «на вырост» 20% одежды, а остальное дарили

поделилась будущая мама

Вместе с тем певица рассказала, верит ли она в предрассудки, как, к примеру, не стоит покупать одежду для малыша до его появления на свет:

В суеверия я не верю! Что значит «нельзя покупать вещи заранее»? Можно! Это нужно делать! Мама должна быть готова к рождению ребенка. Поэтому мы готовим только самое необходимое и ждем нашу девочку

: Новости Ю