Російська нафта почала різко дешевшати в Європі

У той час як ф’ючерсні ціни на нафту б’ють рекорди з березня, утримуючи рівні між 42 і 44 долара за барель Brent, вартість фізичних поставок «чорного золота» починає знижуватися в міру того, як країни ОПЕК+ готуються збільшити видобуток.

Російська нафта Urals почала дешевшати в Європі на очікуваннях, що з серпня її відвантаження різко зростуть. Якщо на початку липня вона коштувала на 2,5 долара дорожче Brent і продавалася з рекордною за 25 років премією до североморскому сорту, то до останнього тижня місяця вперше з квітня реалізується зі знижкою.

На понеділок, 27 липня, її розмір становив 13 центів за барель при відвантаженні в порт Роттердама, повідомляє Argus. За день Urals знизилася на 38 центів, хоча ціна ф’ючерсів на Brent в Лондоні не змінилася.

Трохи більше ніж за два тижні ціна Urals впала на 2,7 долара за стабільних ф’ючерсних котируваннях.

На вартість російської нафти тиснуть плани щодо різкого збільшення експорту в серпні. Відвантаження сорти з балтійських портів у серпні підвищаться більш ніж на 50% відносно рівня поточного місяця, до 880 тисяч барелів на добу.

При цьому попит на Urals в Європі залишається на зниженому рівні внаслідок невисокої прибутковості переробки», зазначає Argus. Інтерес до російської нафти в Китаї також ослаб на тлі високих запасів сировини в сховищах.

Китай активно купував нафту навесні на тлі обвалу цін. За даними митниці, у травні імпорт КНР злетів на 19% і поставив історичний рекорд – 11,3 млн барелів на добу. Додаткові поставки приходили з Латинської Америки і країн ОПЕК, включаючи Саудівську Аравію, Ірак і Нігерію. Закупівлі в Росії виросли на 17,4%, до 1,75 млн барелів на добу.

У результаті до початку липня в КНР практично не залишилося резервуарів, куди можна було б заливати зайву нафту: ємності сховищ у материковій частині КНР були задіяні на 69%, що лише на 1% менше технологічного межі, який в галузі вважається безпечним, підрахували аналітики Oilchem China.

Ціна російської нафти в Середземномор’ї також знизилася, але менш істотно: партії Urals в обсязі 80-100 тисяч тонн, як і раніше вдається продавати дорожче Brent. Премія тримається на рівні 75 центів за барель.

Це пов’язано з тим, що відвантаження на південь Європи в серпні збільшаться не так різко – на 10%, до 210 тисяч барелів на добу, зазначає Argus.

Сумарний морський експорт Urals в наступному місяці зросте більш ніж на 40%, до 1,1 млн барелів на добу. У липні відвантаження падали до мінімуму майже за 20 років – 770 тисяч барелів на день.