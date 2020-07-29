На Донбасі розгорівся скандал з-за конфлікту волонтера з «азовцами»

У Донецькій області розгорівся скандал – маріупольський волонтер Галина Однорог звинуватила військовослужбовців полку Нацгвардії «Азов» у побитті, коли вона захотіла пройти до моря. Бійці ж стверджують, що на їх базу в селищі Урзуф «проривалася» нетвереза жінка.

На місце події викликали швидку допомогу та поліцію, зараз справою зайнялися Державне бюро розслідувань.

Версія Галини Одноріг

Мешканка Маріуполя Галина Однорог, більш відома у Facebook як Маша Українська, пізно ввечері 26 липня написала на своїй сторінці, що в курортному селищі Урзуф її затримали «азовці».

Галина Однорог повідомила, що її затримали «азовці» Facebook Маші Української

Згодом вона опублікувала кілька постів, в яких емоційно розповідала про події. Однак повна картина не складалася.

Селище Урзуф розташований на березі Азовського моря в 40 км від р. Маріуполь. Google Maps

OBOZREVATEL зв’язався з волонтером, щоб прояснити події того дня. За словами Галини, вона приїхала на дачу до знайомих.

«Ми посиділи, повечеряли і десь в 21 годину пішли на море. Проблема в тому, що на великому відрізку місцевості вихід до моря через бази відпочинку «Чайка» або «Урзуф», все інше перегороджено. Ми пішли в «Чайку», це було десь приблизно в 21:30, тому що у 21:50 я вже викликала «102». Ворота були відкриті, ми пройшли на територію і тут до нас підійшли охоронці. Запитують: «Ви куди?» Ми говоримо: «На морі хочемо піти скупатися, подихати повітрям, посидіти». Вони у відповідь, що будуть закривати базу, тому пропустити не можуть і тому нам краще пройти через сусідню базу «Урзуф», – розповіла Галина.

Коли компанія підійшла до території «Урзуфа», то побачила закриті ворота і оголошення, що у зв’язку з ремонтними роботами прохід до моря тимчасово перекритий, тому треба через базу відпочинку «Чайка». Галина зі своїми знайомими повернулися назад.

Оголошення на «Чайці». Facebook Маші Української

За її словами, охоронці (згодом виявилося, що це воїни «Азова» – прим.) стали пояснювати компанії, що не пустять, вона ж наполягала, щоб пройти на пляж.

«Кажу їм: «Ми хочемо пройти до моря. На якій підставі ви перекрили доступ? Є стаття Конституції, де дозволено». А вони у відповідь: «Це військовий об’єкт». Я попросила показати документи, що це військовий об’єкт. Справа в тому, що там висять реклами, висять оголошення… Де видно, що це військовий об’єкт? Після чергового «ми вас нікуди не пустимо» я сказала: «Так мені що, викликати «102», щоб пройти до моря?». Вони ж відповіли, мовляв, якщо хочете – викликайте», – пояснила жінка.

За словами Однорог, вона подзвонила в поліцію (стверджує, що це було о 21:50) і почала стрім.

«А далі вже, звичайно, я не витримала. Кажу; «Раз так, значить я буду робити стрім, зараз включаю прямий ефір на Facebook і ви мені поясніть, на якій підставі взагалі люди не можуть пройти». Вони кажуть: «Так проходьте». Але до найближчого спуску до моря – два кілометри. І тут вони сказали, що «ми теж викликали», – додала Одноріг.

Таблички на пансіонаті «Чайка». Facebook Маші Української

В цей час під’їхав автомобіль, з якого, за словами Галини, вийшли чотири людини в масках-балаклавах, без шевронів, без будь-яких розпізнавальних знаків, правда, в футболках «Азов» і на машині «Азова».

«Я їм сказала, що у мене зараз йде стрім – вони вирвали телефон, вимкнули всі, видалили. Мені заламали руки, скрутили, і стали бити гомілками по колінах позаду. Вссе це відбувалося на вулиці перед базою, а не на її території.

Коли мені почали заламувати руки, я сказала: «Ви взагалі розумієте? Я військовий волонтер, я полицю «Азов» допомагала з 2014-го року, що ви взагалі робите?»

Ну а далі я навіть не хочу про це писати, коментувати, тому що чесно – мені соромно. Відео у нас немає, фото у нас немає, доказів у нас немає, все що було далі – це жах», – розповіла Одноріг.

Однак вона уточнила, що їй нібито погрожували «посадити на підвал, а потім здати «ДНРовцам».

«Вони ображали і мою подругу з чоловіком, ті теж боялися і не зробили ні фото, ні відео – біля них стояли, стежили за цим», – додала волонтер.

Журналістам OBOZREVATEL вона повідомила, що «азовці» її тримали близько 30-40 хвилин, поки не приїхала поліція, судячи з усього смт. Мангуш – центру Мангушского району.

Галина також розповіла, що перед «усім цим» вона дзвонила одного з командирів «Азова», проте він нібито не відреагував.

«Я навіть одного з командирів подзвонила, але він ніяк не відреагував на мій дзвінок. Кажу: мовляв, так і так, я викликаю «102», тому що хочу пройти до моря, а він: «Я сюди не втручаюся». Ну, ось такою була відповідь», – заявила Галина.

Галина Одноріг. Facebook Маші Української

Потім до місця конфлікту приїхав «хтось із старших». Після цього, за словами жінки, «азовці» відпустили її, але стали знімати на відео.

«Природно, що у мене вже накипіло, купа емоцій, я там говорила… І вони стали знімати з декількох камер, як ведуть себе волонтери по відношенню до військових. Я просила, щоб вони віддали мій телефон, а вони: «Який телефон? Де телефон? Хто його взагалі брав?» Я не знаю, яким дивом приїхала поліція і вони при поліції вже віддали мій мобільний», – додала жінка.

Однорог повідомила, що написала заяву в поліцію за фактом побиття, за фактом обмеження пересування, за фактом того, що забирали особисті речі, що заламували руки, ображали». Також, за її словами, в поліції пізніше їй уточнили, що справу передають у Державне бюро розслідувань, так як це стосується військовослужбовців.

Пост Галини після конфлікту. Facebook Маші Української

На питання, чи не була вона в нетверезому стані, про що писали деякі коментатори під постами Галини (Маші Української) в Facebook, жінка відповіла: «Я була в такому алкогольному сп’янінні, що поліція чомусь вважала нормальним мене допитувати. Якщо б я була неадекватна, у мене, швидше за все, ніхто б не брав свідчення».

Що стосується травми, нібито отриманих в результаті побиття, Однорог розповіла, що синців немає, але дуже болить нога.

«Мені в Урзуфі викликали швидку, зробили укол і запропонували госпіталізацію, але я зрозуміла, що швидше за все перелому немає, може до ранку це пройде». А вже вранці я сама викликала швидку допомогу і мене відвезли в лікарню, так як сильно боліла нога», – уточнила жінка.

У той же час вона додала, що на наступний день після конфлікту знову сходила до бази, щоб перевірити, що там і як, чи дійсно це військовий об’єкт.

Пізніше Галина повідомила у Facebook, що в неї запалення колінного суглоба.

Галина Однорог повідомила, що перебуває на лікарняному з запаленням колінного суглоба Facebook Маші Української

Версія «Азова»

Прес-секретар «Азова» Мар’яна Хомерікі в коментарі OBOZREVATEL повідомила, що Галина зайшла саме на територію бази військових.

«Відповідно, військові зробили те, що і повинні були.

Чоловіка зупинили і вивели за територію бази. Чому піднявся з її боку такий скандал – я не можу зрозуміти.

І адже вона повинна усвідомити, які могли бути наслідки. Повинна усвідомити свою помилку», – зазначила Мар’яна.

Також прес-секретар уточнила, що пансіонат був переданий на баланс Нацгвардії і там несуть службу «азовці».

«Це одна з наших баз», – підтвердила Хомерікі.

Журналісти OBOZREVATEL поговорили з військовослужбовцями «Азова», які були тим ввечері на місці події. Вони стверджують, що все сталося через жінку, яка вирішила по п’яні штурмувати базу».

«Після 22 годин прохід до моря дійсно закритий. Адже треба розуміти, що це Донецька область і ДРГ (диверсійно-розвідувальних груп – прим.) вистачає. А раптом хтось пройде з гранатою або вибухівкою? Адже це впритул до військової бази.

Але Однорог не послухалася і знову почала ломитися, а також загрожувати бійцям, що зніме погони, називала різні імена. Військовослужбовці викликали поліцію.

Правоохоронцям заявила, що у неї забрали телефон, на який, хвилиночку, вона стримила. Галина дійсно була п’яною», – стверджує один з бійців.

9 липня на гарнізоні «Азова» відбулося урочисте нагородження близько 60-ти бійців підрозділу. Відмінності особовому складу вручив заступник командувача Об’єднаних сил генерал-майор Віктор Ганущак

За словами військовослужбовця, жінка говорила хлопцям, що «Азов» не воює – вони сидять, «протирають жопу».

«І це вона розповідала хлопцям, які були в наряді, а також тим військовослужбовцям, які почувши шум підійшли з’ясувати, що відбувається. Серед них були отримали поранення, мають нагороди. Вислуховуючи все це від «волонтера», вони ледве стримувалися. Якщо говорити відверто, «Азова» вона не сильно допомагала, ну, як-то воду привезла і телевізор, але дуже любила фотографуватися з усіма.

А коли ми побачили пост Однорог в Facebook, що «Азов» тепер її особистий ворог, були шоковані.

Ще її звернення в Facebook: «Хлопці з «Азова», які не скурвилися…» тобто, вона нас не вважає воїнами, а якимись пацанами з двору. А в той вечір в Урзуфі ображала і поливала брудом військовослужбовців Національної гвардії, зокрема, полку «Азов», – описали ситуацію «азовці».

Галина Однорог виклала старе фото з «азовцами». Facebook Маші Української

Також в «Азові» додали, що військовослужбовці, яких Однорог назвала якимись особами без розпізнавальних знаків – це група швидкого реагування.

«У них повна амуніція, знаки розрізнення і т. д. Але, за словами бійців, нетвереза жінка цього в упор не бачила, а хотіла лише «пройти до моря». І найголовніше: ну подумайте, як «азовці», нібито побили жінку, після цього стали б самі викликати поліцію? Це ж нелогічно», – пояснили в полку.

P. S. За словами Галини Однорог, вдень 28 липня з нею зв’язалися з Державного бюро розслідувань та підтвердили, що справу будуть вести вони.