Мешканці двох сіл на Рівненщині 20 років ворогують і б’ються: остання сутичка закінчилася стріляниною

Жителі двох сіл Хиночи і Степангород у Рівненській області протягом 20 років регулярно влаштовують між собою масові бійки.

Як пише «КП в Україні», причини такої тривалої ворожнечі точно невідомі. Проте в сюжеті ТСН зазначається, що хиночане скаржаться на степаногородцев, що ті їдуть до них і б’ють всіх. У Степангороде кажуть, що вони просто сватаються до місцевих дівчат

«Кожен тутешній дитина з ранніх років знає: «ті» – вороги, і дружити з ними не варто. А дорослі підкріплюють це переконання частими бійками, без яких тут чи проходить хоч один тиждень. Остання з них, схоже, увійде в історію сільських «битв» — на бійку вийшло близько сотні людей з обох сторін», – підкреслює «КП в Україні».

Масова бійка між жителями двох сіл на Рівненщині. Кадр відео ТСН

Інцидент стався 23 липня після того, як 19 липня був побитий один із жителів Степангорода.

«Приїхав батько того хлопця, якого побили, і з собою взяв ще чоловік 15. Прийшли до магазину, де була бійка, і без розбору почали мутузить всіх, хто під руку потрапить. Один наш хлопець, атошник, нікуди з дому особливо не виходить, а тут прийшов собі пива і сигарет взяти, його – «Бам!», вже лежить. Інший зайшов взяти пляшку на день народження – його тут же поруч «поклали»», – розповів житель села Хиночи Володимир.

Мешканці двох сіл на Рівненщині ворогують 20 років. Кадр відео ТСН

Після цього в селі почала збиратися юрба: мужчини, а також жінки. Приїжджі вирушили назад, однак незабаром повернулися з підкріпленням» – близько 70 жителів Степангорода. Після цього почалася масштабна бійка із застосуванням біт, ломів і пневматичної зброї.

У результаті хтось викликав поліцію, до прибуття якої бійка вже припинилася.

Відстань між селами менше 8 км/ Google Maps

«Коли поліція приїхала, на місці було близько сотні жителів обох сіл. Приблизно десять з них пішли, коли ми почали з’ясовувати ситуацію. За попередніми даними, зброї там не було. Були петарди, вибухи яких місцеві могли визнати пострілами. Піротехніка відправлена на експертизу», – зазначили правоохоронці.

Троє жителів села Хиночи заявили про побиття – їх допитали і попередньо визнали в якості потерпілих, вручили клопотання про проходження судово-медичної експертизи. Але вони цього не зробили. У них незначні травми, в лікарню вони не зверталися.

Мешканці двох сіл на Рівненщині ворогують 20 років. Кадр відео ТСН

«Припинити бійку можна, якщо вона «в процесі», а до цього – як зробити профілактику? Можна реагувати по факту, притягнути до відповідальності, аби провчити, але так як травм як таких немає, то і нема за що притягати. Вони, коли починають збиратися, то дзвонять не під час бійки, а вже після. Не знаємо, як розімкнути це коло… Хоча зараз відкрито провадження за статтею «хуліганство»», – уточнили в прес-службі національної поліції в Рівненській області.