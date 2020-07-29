Луческу в Києві відверто висловився про Лобановського

Головний тренер «Динамо» Мірча Луческу під час покладання квітів до пам’ятника Валерію Лобановському, дав відверте інтерв’ю про великого метра.

Румун зізнався, що добре пам’ятає той період, коли Валерій Васильович тільки починав свою тренерську роботу в київському клубі.

«Пам’ятаю, коли в середині 80-х київське «Динамо» грало проти «Университати» з Крайови. Я був дійсно вражений грою того «Динамо». Та команда домінувала над усіма суперниками. Валерій Лобановський — це дійсно велика людина, який зробив величезний внесок у розвиток футболу. Безумовно, він залишився в пам’яті вболівальників, причому незалежно від того, хто з них за яку команду вболіває», – цитує Луческу прес-служба «Динамо».

За словами Мірчі, це був тренер найвищого рівня.

«Поза всяких сумнівів він заслуговує всіх тих слів, які говорили і говорять про нього фахівці. Лобановський – один з кращих тренерів в історії футболу», – підсумував румунський фахівець.

У березні минуло року Мірча обурився тим, що Валерій Лобановський зайняв 6-е місце у рейтингу найкращих тренерів клубів від France Football. У топ-10 Луческу посів 41-шу сходинку.