Потік недорогих і не битих авто з США може хлинути в Україну до кінця року

У найближчі кілька місяців в Україну можуть приїхати десятки тисяч старих авто з США за привабливими цінами. Причому мова йде не про «битка», а цілих машинах.

Джерелом такого «атракціону нечуваної щедрості» може стати найбільша в Америці компанія з прокату авто Hertrz. Фірма не пережила пандемію і карантин, і раніше заявила про своє банкрутство. Тепер, щоб розплатитися з кредиторами (за Hertz числяться многомиллионые борги), вона змушена розпродати більшу частину свого автопарку.

Як повідомляє The Drive, перед Hertz поставлено завдання до кінця року продати 182 500 автомобілів (в загальній складності автопарк компанії налічується 500 тис. авто). Причому це машини абсолютно різних класів – від бюджетних хетчбеків і седанів B-класу до преміальних кросоверів і спортаков.

Оскільки авто з США в Україні користуються хорошим попитом вже не перший рік, то, безумовно, можна очікувати, що частина цих машин рано чи пізно опиняться у володінні у вітчизняних автомобілістів.