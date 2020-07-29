Олександр Лукашенко заявив, що перехворів COVID-19

Олександр Лукашенко розповів, що перехворів COVID-19, повідомляє телеграм-канал «Пул Першого».

— Я приношу вибачення за свій голос, останнім часом доводиться дуже багато говорити, але саме дивне, ви зустрічаєтеся з людиною, який на ногах примудрився перенести коронавірус, — сказав Лукашенко хрипким голосом під час відвідування частини 3214. — Таке вчора висновок лікарі зробили. Безсимптомно. Ну, як я і говорив, 97% населення у нас переносять цю заразу безсимптомно. Слава Богу, що мені вдалося потрапити в цю когорту безсимптомних.

Нагадаємо, що коли випадки коронавіруса почали фіксувати і в Білорусі, президент називав новий вірус психозом.

«Незважаючи на певну критику з мого боку, я цей коронавірус називаю не інакше як психозом і від цього ніколи не відмовлюся, тому що разом з вами пережив уже багато психози, і ми знаємо, до чого це призводило. Абсолютно переконаний, що це черговий такий же психоз, який комусь буде на руку, а кому-на шкоду, — заявив Олександр Лукашенко. — Але ми живемо в конкретній ситуації і, природно, повинні виходити з тієї обстановки, яка складається не тільки у нас, але і за межами нашої країни. Чому я так поводжуся? Тому що я абсолютно переконаний, що ми можемо більше постраждати від паніки, ніж від самого вірусу. Ось це мене найбільше хвилює».

2 травня прес-секретар президента Наталія Ейсмонт заявила, що у Олександра Лукашенка немає необхідності робити тест.

— Абсолютно точно знаю, що президент досі не робив тест на коронавірус, — сказала вона. — В цьому немає ніякої необхідності.

Прес-секретар президента пояснила, що Олександр Лукашенко живе за містом, не змінив своїх звичок.

— У нього міцний імунітет, він добре себе почуває, і необхідності робити тест у нього немає.

Президент останній місяць вів дуже активний спосіб життя. Зустрічався з довіреними особами, активами в різних областях, відвідував Купалье в Олександрії і «Слов’янський базар у Вітебську», наприкінці червня він був в Росії: на параді в честь 75-річчя Великої Перемоги в Москві і брав участь у відкритті Ржевського меморіалу Радянському солдату. Про те, що він на якийсь час ішов на ізоляцію, нічого невідомо. Також президент і його оточення ніколи не з’являлися на публіці в масках.