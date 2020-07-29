23 липня Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом Акордбанк до НБУ про скасування рішення Нацбанку o накладення штрафу на банк суму 2,3 млн грн, — повідомляє finbalance.

«Проте суд відмовився задовольнити заяву Акордбанк про забезпечення позову шляхом зобов’язання Нацбанку не оприлюднювати та / або не поширювати (у тому числі через мережу інтернет інформацію, сайт НБУ, через засоби масової інформації, інтерв’ю, прес-релізи тощо) інформацію, що стосується звернення банку до суду c позовом», — пише видання.

Представники банку обґрунтували свою заяву тим, що рішення НБУ «не відповідає принципу юридичної визначеності, суперечить вимогам чинного законодавства України і базується виключно на упереджених думок співробітників НБУ», a значить, «оприлюднення інформації, що стосується звернення банку до суду c позовом негативно вплине на ділову репутацію позивача та може призвести до завдання банку реальних фінансових збитків внаслідок втрати довіри з боку його клієнтів і партнерів «.

Нагадаємо, в січня 2020 року в НБУ заявили, що Акордбанк оштрафований на 2,3 грн за порушення у сфері фінансового моніторингу.

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Банк чоловіка екс-глави Мінфіну через суд оскаржує штраф НБУ оновлено: 29 липня, 2020 автором: Redactor