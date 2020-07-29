У Києві назвали нову вулицю в Святошинському районі на честь письменника-фантаста Олеся Бердника

Київська міська рада, перейменував вулицю Російську в Дарницькому районі, на засіданні у вівторок, 28 липня, підтримав проект рішення про присвоєння імені Олеся Бердника нової вулиці у Святошинському районі.

Як повідомляється на сайті Київради, рішення підтримали 96% тих, хто голосував.

Олесь Бердник — видатний письменник-фантаст, автор понад 20 романів і повістей, футуролог, художник і композитор. Він народився в 1926 році в одному з сіл Миколаївської області. Брав участь у Великій Вітчизняній війні у 1943-1945 рр., був поранений.

Почав друкуватися в 1957 році. Писав головним чином у жанрі фантастики. Він є співавтором сценарію відомого фантастичного фільму «назустріч Мрії», випущеного Одеською кіностудією.

Бердник був членом-засновником Української громадської групи сприяння виконанню Гельсінкських угод, більш відомої як Українська Гельсінкська група.

Нова вулиця отримала ім’я письменника

В кінці життя Олесь Павлович виступав з філософськими творами, що продовжують традиції вченого Володимира Вернадського, оголосив себе президентом «Української духовної республіки». Висував свою кандидатуру на президентських виборах 1991 року в Україні, але отримав останнє місце із 20 кандидатів.

Він помер у віці 76 років.

Його дочка Мирослава Бердник є відомим блогером, виступаючим проти правого радикалізму та націоналізму.