Степанов відреагував на порушення пропускного режиму з країнами «червоної зони» в «Борисполі»

Моз не контролює дотримання карантину в аеропорту «Бориспіль», а лише становить «червоні» та «зелені» списки країн, в залежності від епідеміологічної ситуації в них.

Про це в середу, 29 липня, заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов в ефірі телеканалу «1+1».

Так, ведучий розповів міністру про те, що співробітники телеканалу при поверненні з країни «червоної зони», Албанії, не встановили програму «Дій Вдома», необхідне для самоізоляції. За його словами, вони не зустріли медпрацівників в аеропорту «Бориспіль».

«Моз розширив список «червоної зони». Туди потрапили Болгарія, Румунія та Албанія. З Албанії зі зйомок поверталися наші колеги Єгор і Неля. У «Борисполі» абсолютно немає жодних кордонів, медпрацівників немає, аеропорт пустий. Вони просто пройшли і поїхали по домівках. Тести вони зроблять самостійно. Рішення Моз не реалізовується. Поясніть», — запитав ведучий.

«Аеропорт «Бориспіль» нам не належить. Це інше підпорядкування. Моз визначає перелік країн, які увійшли в червону або зелену зони. Там дуже чіткий показник захворюваності, рівня активних хворих. Ми потім даємо відповідь на цю інформацію після визначення. Далі є інші служби, які відповідають. Чітко прописаний алгоритм, що роблять люди, які прилітають з червоної зони. На прикордонній службі вони повинні встановити програму «Дій вдома», для зручності наших громадян ми ввели додаткову опцію — зробити ПЛР-Тест, перелік лабораторій є на сайті Моз. Відразу ця інформація передається в поліцію, і особа знімається з контролю в додатку «Дій вдома», — відповів Степанов.

За словами міністра, він поцікавиться у колег, чому не виконуються приписи Моз при в’їзді в країну.

«Наші завдання встановити ці правила, визначати країни», — уточнив чиновник.

Відео: YouTube/ Сніданок з 1+1

Нагадаємо, вчора міністерство охорони здоров’я України оновило перелік країн «червоної зони». На даний момент в списку є 62 країни, після повернення з яких туристи зобов’язані піти на двотижневу самоізоляцію або пройти ПЛР-тест на Covid-19.