Коровченко сергій і Віталій Нестор: комбінатори від «Батьківщини»

А потім сталася анексія півострова Росією. Як запевняв потім Коровченко Сергій Володимирович, він відразу ж подав у відставку, не злякався тиску і відмовився підписувати документи про референдум, знищив всі печатки свого відомства – нібито координуючи цю особисту партизанську боротьбу з главою українського Мін’юсту Павлом Петренко.

Але це були лише його слова, а потім з’явилися інші слова: т. зв. «плівки Глазьєва», в яких фігурувало ім’я Сергія Коровченко. На них, в лютому 2014 року, радник російського президента Сергій Глазьєв в розмові з депутатом Держдуми Костянтином Затуліним обговорював кандидатуру Сергія Коровченко як «міністра юстиції Криму» (відірваного від України), називаючи його людиною Медведчука. Ось роздруківка цієї розмови:

Глазьєв: Алло, Костя, дивись, я там c Медведчуком зараз зв’язався, вони дадуть свої пропозиції. У них там вже зараз міністр юстиції Криму, який діє на сьогоднішній день, ну, був у Могильова, — Коровченко Сергій Володимирович. Це їх хлопець, вони його добре характеризують. Він сказав, що підтягне юридичну команду. Нам треба цього Коровченко зберегти. Він вже міністр юстиції Криму, щоб він там і залишився.

Затулін: Ну, я ж не знаю, як цей Коровченко поводився під час подій, розумієш?

Глазьєв: Я розумію, Кістку.

Затулін: Я домовився o зустрічі, ось я зараз їду. У районі 11 я там буду. Він дуже такий напружений, тому що їм в три години потрібно затверджувати склад Кабміну, і інше, консультації (нерозбірливо).

Глазьєв: Ну краще потягнути до наступного дня, насправді. Але подивимося. Запитай щодо Коровченко.

Затулін: Добре, я запитаю.

Глазьєв: Ось у мене дві кандидатури, за які я… Коровченко — це від Медведчука, a я Розумовського добре знаю, багато років. Наш абсолютно.

Затулін: до Речі, (нерозбірливо), Медведчук, він взагалі в розпал подій провалився кудись…

Глазьєв: Ну, він хоч і провалився, але команда юридична у нього непогана. Він цілком на наших позиціях. І головне, що він до ВВ у будь-який момент потрапляє, тобто це важливий канал впливу.

Сам Коровченко автентичність цих плівок заперечував, і взагалі аргументував тим, що він не залишився в Криму, а повернувся в Київ. Тим не менш, після публікацій цих плівок до Коровченко було дуже багато запитань. А в 2018 році за запитом народного депутата Вадима Денисенка (БПП) СБУ навіть порушило кримінальне провадження (див. документ), але потім все затихло.



Невідомо, з яких спонукань Коровченко не став працювати міністром юстиції в аннексированном Криму, але ось повернувшись до Києва, він зайнявся рейдерством. Створена ним 2014 році фірма «Арт Систем» (39496200), очолювана Віталієм Нестором, стала інструментом шахрайсько-рейдерської схеми по захопленню ТОВ «Ліра-2000», розташованого в столиці за адресою Дніпровський узвіз,1. Почалася ця історія ще в 2009 році, коли російський бізнесмен-аферист Ігор Бобнев, з допомогою свого компаньйона, українського банкіра Андрія Оністрата, «кинув» засновника і співвласника «Ліра-2000» Сергія Бабушкіна, заволодівши 75% акцій, вивівши їх в офшор.

Бабушкін довго шукав справедливості в судах і домігся її тільки навесні 2014 року. Однак Бобнев продовжував утримувати будівлю, а поки що розгорався конфлікт, у жовтні 2014-го з’явилася фірма «Арт-Систем», на яку було переоформлено нерухоме майно «Ліри-2000». В ході небаченого шахрайства, фірма Нестора і Коровченко запросили активістів КУН, щоб ті нібито допомогли витіснити з будівлі «титушек» Бобнева. Проте на ділі це був новий захоплення будівлі. Нестор пообіцяв націоналістам копійчану оренду цілого поверху офісного центру, і ті розмріялися відкрити там музей «Небесної сотні», то «Реабілітаційний центр учасників АТО». В реальності недалеких фанатів Бандери просто надули, і через якийсь час вигнали в шию, а будівлю було використано як заставу в шахрайських кредитних схемах. Причому, проти продовжував боротися за своє майно Бабушкіна була розпочата ціла цькування з боку київської «Батьківщини».

Так-так, після зради «Батьківщини» в 2010 році, після трьох років роботи на регіоналів разом з Портновим, Коровченко повернувся в Київ – і відновився в рядах партії. То за допомогою чоловіка сестри, який теж повернувся в БЮТ і почав підніматися по сходах партійної, то занісши велику суму грошей неабияк зубожілій Юлії Володимирівні. А потім відправився в Прилуки, де у 2017 році став представником «Батьківщини» на виборчому окрузі №210. Там він відразу успішно заспівав c ще одним кримінальним спонсором Тимошенко, місцевим «авторитетом» Дубілем Віталієм.

Ось тільки між справою Коровченко час від часу мотається в аннексированный Крим, де у нього залишилося багато справ і друзів. Наприклад, мер Сімферополя Геннадій Бухарев, за даними SKELET-info, разом c Коровченко прокрокував по місту під російськими прапорами на параді 9 травня 2015 року. До речі, Коровченко навіть помістили на «Миротворець»!

Але кожен раз після повернення з Криму, Сергій Коровченко одягає накрохмалену сорочку і влаштовує патріотичні комедії. Його нахабства вистачило навіть на те, щоб на парламентських виборах 2019 року висуватимуться кандидатом по 210-му мажоритарному округу від… ветеранів та волонтерів АТО! Дубіль на цих виборах йшов за списком «Батьківщини», так що округ був у повному розпорядженні Коровченко – однак той балотувався як позапартійний кандидат.

Купити місцевих волонтерів і військових не склало праці, адже для цього Коровченко Сергій навіть спеціально створив благодійний фонд (ЄДРПОУ 41469291) і громадське рух (41770359) імені себе. До речі, Фондом Коровченко спочатку керував Віталій Нестор, а потім його очолила його дружина Яна Володимирівна. Фонд щедро засівав жителів Прилук гречкою, навіть влаштовував для них лотереї з призами!

Але виборці не знали, що фактично вони самі ж оплачують Коровченко його виборчу компанію, тому що стали жертвою його афери c… ослячим м’ясом з Землі Обітованої. Коровченко купив його в Ізраїлі задешево, за схемою через Палестину, як списане і непридатне в їжу, оформивши в якості сировини для виробництва рибного корму. Привіз 22 тонни ослятины в Прилуки, вимочив у тетраборате натрію (м’ясо тхнуло) і відправив на м’ясокомбінат, де з нього зробили дорогі сирокопчену ковбасу і бастурму. Частина товару продали в Чернігівській області, a частина, c допомогою Нестора, в Києві.

Навіщо Нестору столиця?

Віталій Нестор на цих виборах теж балотувався в депутати – під прапорами «Батьківщини» на 212-му мажоритарному окрузі (Київ), однак набрав там всього 4%, зайнявши сьоме місце. Це був однозначний провал, але Нестор вийшов сухим з води – адже Тимошенко призначила його головою столичної «Батьківщини» всього за кілька днів до виборів, змістивши з неї свого давнього соратника Володимира Бондаренка.



До цього Нестор півтора року очолював створений його партією «Центр захисту киян», який займався тим же, чим зараз його новий проект «Нова стратегія Києва» — то є пустопорожніми презентаціями і вішання локшини на вуха виборців. Було очевидно, що Віталій Нестор досяг успіху тільки в рейдерських захопленнях чужого добра та в торгівлі ковбасою з дохлої ослятины! Але все ж у цих двох прожекти простежувалася задумка їх авторів. Перший, створений до виборів 2019 року, по ідеї повинен був допомагати киянам у різних побутових проблемах: комунальні платежі, спорах із Жеками та банками, споживчих ситуаціях і т. д. Тимошенко, до речі, намагалася осідлати тоді тема завищених комунальних тарифів на загальноукраїнському рівні, але вона так і не зрозуміла її суті, так що її заяви та обіцянки виглядали просто нерозумно – а такі як Нестор в цьому питанні взагалі не розбиралися, зате знали як витрачати партійну касу. Все, чого він домігся – це зниження тарифу на обслуговування прядомой території на пару гривень…

Крах першого проекту і досить скромний результат на виборах був невірно оцінений. «Батьківщина» вирішила шукати новий підхід до сердець киян: замість низьких тарифів вона почала обіцяти їм створення міста майбутнього. Схоже, що цей прожект замислювався під керівництвом Віталія Нестора, оскільки він абсолютно безглуздий і відірваний від реальності. Як у випадку c тарифами, тут немає розуміння суті проблеми. Старі водогони не витримують навантажень новобудов, точно так само від перевантаження і занепадом руйнуються старі радянські мости – але замість будівництва нових Нестор пропонує лише «діджиталізацію». А поверх усього цього вивести Київський авіазавод у світові лідери і зробити столицю новим центром кіноіндустрії за прикладом Будапешта (який взагалі-то центром порно). Ідіот? Ні, звичайний аферист типу Остапа Бендера, який виступав перед жителями Васюков!

«Батьківщина» не зможе посадити в крісло столичного мера свою людину, це абсолютно очевидно. Тому Тимошенко тішить себе надією отримати хоча б міцну фракцію в Київраді, а Нестор заколисує її нібито зростаючими рейтингами партії. Але ось який інтерес в цих виборах особисто у нього? Виявляється, дуже великий! По-перше, Віталій Нестор і його родина, за даними SKELET-info, безпосередньо беруть участь у тому самому будівельному бізнесі, який вбиває зелені зони та інфраструктуру столиці. Через фірму «КМБ Корп Солюшнз» (38991698) він управляє ТОВ «Київміськбуд-1» (24595667), у власників якої крім нього були молдаванин Мойсей Ліліан, луганчанин Олег Алташин і донеччанин Сергій Шепелєв, а раніше її контролював забудовник Валентин Ісак (колишній партнер забудовників Гаріка Корогодського і Олександра Меламуда). Як повідомляють ЗМІ, реально фірма ще з часів Януковича контролюється Портновим і Сергієм Льовочкіним, а Нестора приставили за нею доглядати. Так от, останні роки цю фірму переслідували, так би мовити, деякі невдачі. То в 2016 році суд зобов’язав її повернути місту півгектара землі на вулиці Лук’янівській, то в 2017 році фірма увійшла в топ-100 податкових боржників, не сплативши в казну 116 мільйонів гривень. Зрозуміло, що избиравшись депутатом Київради, Нестор зможе поправити її справи! До того ж у нього є дуже впливові союзники: це Алла Шлапак та Владислава Молчанова.



З Молчанової все просто: ця скандальна бізнес-вумен тепер є цивільною дружиною Сергія Коровченко. Зараз вона володіє 54-ма фірмами, так що на її тлі Коровченко виглядає жебраками альфонсом. Раніше Молчанова вже очолювала виборчий штаб «Батьківщини», тепер вона запрошена в нього знову. Тут неважко зрозуміти, що союз Молчанової-Коровченко-Нестора-Дубіля створює потужний центр впливу в «Батьківщині», справжнє роздолля для внутрішньопартійних інтриг і посередництва в торгівлі місцями у списках.

А ось Алла Шлапак раніше була радником мера Леоніда Черновецького і залишилася людиною, близькою до його сім’ї і конкретно до синові Степану Леонідовичу, і ще одному «друга сім’ї» Денису Комарницькому, відомого скандального забудовника. Шлапак і Нестор – давні друзі, таким чином, вони можуть втягнути в ряди київської «Батьківщини», як мінімум, людей з близького кола Черновецького. А за ними обов’язково потягнуться й інші, з такими ж цілями – дорватися до київського бюджету і землі. При цьому через Комарницького йде їхній прямий зв’язок з Миколою Тищенко, є головним кандидатом на посаду мера від «Слуги народу» і кумом голови Офісу президента Андрія Єрмака. Можна лише уявити, які найширші можливості для корупції відкривають ці хитромудрі зв’язку!

Сергій Варіс, для SKELET-info