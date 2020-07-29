Україна в ООН засудила військовий парад в Криму

Українська сторона назвала дії Росії “свідомими кроками”, спрямованими на ескалацію напруженості в українсько-російських відносинах.

Постійний представник України при Організації Об’єднаних Націй (ООН) Сергій Кислиця поінформував Генерального секретаря ООН про проведення так званого “військово-морського параду” підрозділів Чорноморського флоту РФ в аннексированном РФ Криму, Севастополі. Про це, у вівторок, 28 липня, на своїй сторінці в Facebook повідомив Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

У листі Кислиця зазначив, що російський військово-морський парад, який пройшов у Севастополі 26 липня порушує норми міжнародного права, в тому числі – резолюції Генасамблеї ООН.

“Україна засуджує триваюче мілітаризацію Криму, що становить суттєву загрозу регіональній безпеці”, – йдеться в повідомленні.

“Україна вимагає від Російської Федерації негайно припинити міжнародні протиправні дії проти державного суверенітету і територіальної цілісності України та прийняти комплексні заходи щодо деокупації частини суверенної території України”, – підкреслюється у зверненні.

На прохання України, лист, адресований генеральному секретарю, буде розповсюджено як офіційний документ Генеральної Асамблеї та Ради Безпеки ООН.

Раніше Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш оприлюднив доповідь, в якому повідомив про порушення прав людини в аннексированном Криму.