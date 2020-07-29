Замість Кучми Тристоронню групу з Донбасу може очолити Кравчук, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на зміну Леоніда Кучми, який вчора покинув Тристоронню контактну групу по Донбасу, розглядається кілька кандидатів.

Серед них віце-прем’єр-міністр України, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, а також перший президент України Леонід Кравчук.

Про це Зеленський розповів на брифінгу після відвідин лікарні “Охматдит”, у середу, 29 липня.

“У нас є кілька претендентів. Один із претендентів, ви знаєте, наш віце-прем’єр-міністр Резніков. Ми також говоримо з першим президентом України Леонідом Макаровичем Кравчуком. І є ще кілька кандидатур. У найближчі дні буде офіційна інформація”, – повідомив президент.

За його словами, всі розглянуті кандидатури будуть в тій чи іншій мірі брати участь в роботі по досягненню миру на Донбасі чи в ролі радника, або в інших ролях.