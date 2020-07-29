Україна буде по-новому визначати країни «червоної зони»

З 1 серпня в Україні формування списку несприятливих у зв’язку з пандемією коронавіруса країн буде відбуватися за методами держав Євросоюзу.

Про це під час брифінгу повідомив голова Моз Максим Степанов.

За його словами, Міністерство охорони здоров’я змінює алгоритм визначення країн, що входять в «червону зону». З 1 серпня список таких країн буде визначатися за двома показниками.

Перш за все, це показник, якщо приріст хворих в країні за останні 14 днів перевищує такий приріст на території України.

Ще один показник — якщо приріст хворих в тій чи іншій країні за останні 14 днів, порівняно з минулими 14 днями, буде більше 30 відсотків.

«Ці два показника ми і будемо вимірювати і раз в 7 днів складати перелік таких країн», — зазначив Степанов.

Нагадаємо, Україна розширила перелік країн «червоної зони», в які вносяться держави з несприятливою ситуацією з коронавірусом. У список повернулися Албанія, Болгарія і Румунія, які часто їздять українці. Після прибуття з країн «червоної зони» українцям потрібно проходити обсервацію або здавати тести на коронавірус.

До «зеленого списку» залишилися популярні серед українських туристів Єгипет, Чехія, Польща, Нідерланди, Греція, Хорватія та інші країни.