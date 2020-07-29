Прокурор Києва часів Порошенко Говда став першим заступником Венедиктової

Колишній виконуючий обов’язки прокурора Києва Роман Говда зайняв пост першого заступника генерального прокурора.

Про це в середу, 29 липня, інформує прес-служба Офісу генпрокурора.

Повідомляється, що глава відомства Ірина Венедиктова сьогодні представила новопризначеного заступника співробітникам Офісу генпрокурора. “Впевнена, що ви підсилите наш професійний колектив. Разом ми будемо працювати ще активніше, ще більш конструктивно, ще результативніше”, – сказала генпрокурор.

Роман Говда з 2003 року працював в органах прокуратури на наступних посадах: помічник прокурора Корольовського району Житомира; прокурор, старший прокурора, заступник начальника і начальник відділу прокуратури Житомирської області; прокурор, старший прокурор, заступник начальника і начальник відділу, заступник начальника управління Генеральної прокуратури України; прокурор Одеської області; заступник Генерального прокурора України; заступник начальника Департаменту Генеральної прокуратури України, прокурор міста Києва; начальник управління Офісу Генерального прокурора. 30 квітня 2020 призначений на посаду першого заступника прокурора міста Києва. Генпрокуратура призначала Говда прокурором Києва 6 липня 2016 року – ще за часів президентства Петра Порошенка. 16 грудня 2019 року генеральний прокурор України Руслан Рябошапка підписав заяву про відставку столичного прокурора.