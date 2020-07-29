Ердоган показав всьому світу, що Путін вже не той небезпечний і всесильний президент РФ, а старіючий і слабшає політик – Небоженко

Туреччина несподівано ввела свої війська в Азербайджан.Поки турецькі війська увійшли тільки в Нахічевань — автономна територія Азербайджану, типу окупованої Росією Криму або «російського» Кенігсберга. Це міжнародний прецедент.

Тепер, в майбутньому, точно так, як Туреччина, на прохання азербайджанського уряду, ввела війська в Нахічевань, точно так ця країна, на прохання українського уряду, в рамках військово-політичної та гуманітарної допомоги або за міжнародним мандатом ООН, ОБСЄ зможе ввести свої війська на територію окупованої Криму для захисту мирного кримського-татарського населення півострова.

Причина введення військ Туреччини в Нахічевань дуже проста. Туреччина єдина з країн НАТО і всій Євразії, яка не боїться Росії і робить все, що вважає за потрібне, реалізуючи свої національні інтереси і амбітні плани свого президента Ердогана. Мало того, що Туреччина активно чинить опір російської експансії в Сирії та Лівії, а нещодавно турецький президент Ердоган, на очах у православного лідера Росії Путіна, грубо исламизировал великий пам’ятник світової та візантійського культури собор-музей Свята Софія.

Тепер черга прийшла для активного втручання Туреччини в вірмено-азербайджанський конфлікт на боці Азербайджану проти Вірменії, яку активно підтримує Росія.

Введення військ Туреччини, на прохання азербайджанського уряду, це не просто небезпечна загроза Вірменії, але і сильний «ніж у спину», як любить висловлюватися президент Путін.

На відміну від Путіна, який вже двадцять років безуспішно і брудно варто свій міфічний «російськими світ», за рахунок нещасної України, Ердоган досить успішно будує свій «тюркський світ» від Криму до Казахстану і Туркменістану.

Турецький президент Ердоган показав всьому світу, що Путін вже не той небезпечний і всесильний президент Росії, а старіючий і слабшає політик, обтяжений численними внутрішньополітичними та міжнародними проблемами.