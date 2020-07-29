Долар може втратити статус світової резервної валюти

В осяжному майбутньому долар США може втратити статус світової резервної валюти. Про це пише Bloomberg з посиланням на Goldman Sachs Group.

Основні ризики

На думку стратегів Goldman, долар стикається з декількома ризиками, а саме: курс Федерального резерву США може зміститися в бік «інфляційного ухилу», зростання політичної невизначеності та зростаючі побоювання, пов’язані з черговим сплеском коронавирусної інфекції в країні.

Накопичення заборгованості в результаті пандемії може призвести до ескалації страхів.

Зростання ціни на золото

Як пише видання, зростання ціни на золото показує зростаюче занепокоєння щодо світової економіки. Банк підвищив свій 12-місячний прогноз цін на золото з 2 тис доларів до 2,3 тис доларів за унцію.

Прискорення інфляції

Падіння американської валюти відбувається на тлі нових прогнозів знецінення долара після історичної угоди країн Європейського союзу схвалили пакет заходів для порятунку економіки від коронавірусу, що прискорило зростання євро і призведе до першого в історії випуску спільного боргу.

Для Goldman Sachs зростаючий рівень боргу в США, який зараз перевищує 80% валового внутрішнього продукту країни, і в інших країнах підвищує ризик того, що центральні банки та уряди можуть допустити прискорення інфляції.

«В результаті роздуті баланси центробанків і величезна пропозиція грошей створюють велику ймовірність того, що коли-небудь в майбутньому, після нормалізації економічної активності, у центральних банків та урядів з’явиться спокуса для підвищення інфляції з метою полегшення накопиченого боргового тягаря», — говорять аналітики Goldman.