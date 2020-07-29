Вышла замуж за красивого мужчину: Ольга Фреймут показала нежности с супругом

Телеведущая Ольга Фреймут показала совместное фото с мужем.

После двух неудачных браков Оля Фреймут вышла замуж за генерального директора “Нового канала” Владимира Локотко. От него телеведущая родила двух детей – мальчика Валерия (3 года) и девочку Евдокию (2 года).

Семья Ольги Фреймут

Сегодня, 28 июля, Ольга опубликовала в своем Instagram совместное фото с супругом. В подписи к снимку ведущая поздравила мужа с именинами.

Ольга Фреймут и Владимир Локотко

“Поздравляю моего самого родного Владимира и всех Владимиров с Днем Ангела”, – написала Фреймут.

“Очень красивое фото”, “хорошая пара”, “такие милые”, “даже похожи чем-то”, “красивые” – комментируют фото пользователи.