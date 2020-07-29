40 років тому не стало Висоцького.

Володимир Висоцький вважається найпопулярнішим російським бардом, а може бути, і поетом, а може, і актором. Коротше, що він така ж безперечна частина національного пантеону, як Гагарін, і що безперечних-то їх там всього двоє.

Товариш Сталін перестарався в частині кровопролиття, а Микола Другий, навпаки, недоусердствовал; всі інші до національних кумирів недотягують. Між тим, якщо вдуматися, сучасному росіянину, особливо якщо йому менше 50 і він не жив при радянській владі відомо про Висоцького дуже небагато, і притому вельми приблизно. Чим далі відсувається радянський контекст, тим менше взагалі зрозуміло, що це було таке.

Актуальність

Життя Висоцького – сорок два з половиною роки – описана чи не по хвилинах, його спадщина видано повністю, є десятки біографічних книг, краща з яких – робота Володимира Новікова в серії «ЖЗЛ». Нові публікації з’являються щотижня, фонограми систематизовані, зв’язку відстежені, таємниць не залишилося. При цьому все важче зрозуміти, яким чином і за що країна так полюбила цю людину і чому саме його.

Багато говорили у свій час про те, що Росія брежнєвська, яка почала шанувати і запізніло дякувати ветеранів, не мала права називати себе спадкоємицею Росії-переможниці, що вона не стоїть самої себе (про нинішніх пропагандистів, які привласнили Перемогу, говорити нічого). Думаю, сьогоднішня Росія ще менше гідна Висоцького.

Пісні Висоцького були складними, і сам він був яким завгодно, але не плоским. За цю складність його і любили, а за що його любити нинішнім? Тільки за художню якість? Але це, як не дивно, річ відносна, воно багато в чому залежить від схожості читацьких та авторських світів. Щоб це оцінити якість, треба зчитувати цитати, відсилання, натяки – всі ті різнопланові засоби, якими Висоцький спілкується зі слухачем (читача йому за життя не дісталося). Та й потім, щоб оцінити вірші Висоцького, потрібен навик читання віршів; а щоб оцінити пісню, треба розуміти відмінності її від вірша на рівні самої поетичної тканини. Якщо читати вірші Висоцького сьогодні, у відриві від музики, і від того життя, дуже часто вже і сучасник його не розуміє, що в цьому знаходили.

Рими іноді віртуозні, а іноді бідні; думка часто не доведена і кинута, з рядками дивного досконалості сусідять недбалі і банальні, і варто було так напружуватися, щоб це висловити? Все це в цілому до подиву схоже на тогочасне життя: надрив страшний, і розрив цей був у всьому – у відносинах батьків і дітей, в подружніх зрадах, у дикої радості від виїзду в ближню соціалістичну кордон, а вже Париж був взагалі інший світ, – і все це із-за таких звичайних, елементарних, в суті речей! Як морський камінь грає всіма фарбами тільки під водою, так і життя, і твори Висоцького цвітуть тільки в тому середовищі, а вийми їх із неї, починаєш думати, що Боб Ділан і вже поготів Жак Брель якось цікавіше… Багатьом сучасним читачам і глядачам взагалі незрозуміло, що знаходили в Висоцького, чому ховали як народного героя, чому кожен його концерт, не кажучи про автограф, ставав спогадом на все життя, чому просто побачити його було знаком особливої удачі. Ніхто з російських рок-кумирів і поп-зірок не знав нічого подібного – навіть Алла Пугачова.

Причини слави

Їх кілька. По-перше, він це час висловлював з максимальною повнотою – іноді жертвуючи формальним досконалістю або глибиною; тому що це час, при всій своїй складності, було наївно. Тарковський – видатний режисер в російській історії – володів наївним світоглядом радянського інтелігента, повторював банальності, цікавився антропософией. Висоцький відображав почасти поділяв – всі захоплення радянської інтелігенції: самвидав і підпільна література, програма «Очевидне – неймовірне», чутки про Бермудському трикутнику, про що говорять дельфінів, про переселення душ та інші таємниці йогів, про інопланетян…

Немає інтелектуальної моди, культурного пошесті або паранаучной дурниці, які пройшли б повз нього. У цьому сенсі він «Жертва телебачення» – в тій же мірі, що і його ліричний герой. І так само, як цей герой, він був одержимий спортом – не на рівні занять, хоча підтримував форму, а на рівні вболівальницького, телевізійного інтересу. Радянська людина був позбавлений майже всіх розваг – блокбастерів, закордонних подорожей, азартних ігор, реальної політики і реального бізнесу, – тому обмирал зі спортивної гімнастики, хокею і навіть шахів; і Висоцький написав ніяк не менше спортивних пісень, ніж вправ на окультні і псевдорелігійні теми.

По-друге, він поділяв общесоветское – а насправді загальноросійське – уявлення про те, що зараз ми, так, у занепаді, але коли-то були – і коли-то будемо – ще о-го-го. Звідси культ минулого, найчастіше військового, і віра в майбутнє; звідси переконання, що зараз-то ми в дивному будинку, «зануреним у морок», але є й інші будинки, де люди живуть».

Картини цього у Висоцького завжди пасмурны: «Траву їмо, вік на щавлі, скисли душами, опрыщавели, та ще вином багато тішилися, руйнували будинок, билися, вішалися…» Атмосфера сучасності – не просто похмура, а хвора: «І затєялся смутний, чудний розмова: хтось пісні кричав і гітару терзав, і припадочний малий – придурок і злодій – мені потай з-під скатертини ніж показав…» Але в минулому ми були справжніми, навіть великими. Це тепер ми недостойні себе («Я півжиття віддав за тебе, негідника, а ти життя прожигаешь, Іуда!»). Але рано чи пізно ми выправимся: наше минуле і майбутнє завжди прекрасно, це справжнє краще не згадувати.

По-третє, він мав видатним пластичним, образотворчим даром. Тут допомагала акторська спостережливість: точність деталей, характеристик, реплік, пам’ять на прикмети часу. Такі пісні, як «Діалог у телевізора» – а телевізор взагалі грав в радянській життя виняткову роль саме в силу дефіциту інших радощів, – дають нам виключно точний портрет радянської сім’ї з усіма її інтересами, захопленнями і конфліктами, від моди на джерсі до художньої самодіяльності. «Москва – Одеса» і «Через десять років», – про хронічні невылеты і неприлеты, затримки і відміни, зависання замість перельотів – саме тому піднімаються до глобальної метафори застою, що разюче точні в деталях: «У буфеті взяли шкіру індика. Брр! Тепер снуем до вітру в темряву… зручності у дворі, хоча грудень, і Новий рік летить собі на ТУ». Хроніку сімдесятих він писав з прискіпливістю репортера, хоча і з огидою інтелектуала.

Це, втім, стосується не тільки сімдесятих: найкраща, на мій погляд, його пісня, і навіть не стільки пісня, скільки поема з вибагливим і складним побудовою – «Балада про дитинство» – зберегла безліч прикмет сорокових і ранніх п’ятдесятих: не тільки речі на зразок трофейних кофтинок «з драконами та зміями», але і слова, і чутки, і класичні побутові ситуації.

По-четверте (хоча в сутності по-перше, це все-таки дуже добре зроблено з професійної точки зору; не завжди і не всюди (рівності наш глядач не схвалює, як і надмірного формальної досконалості, і абсолютного милозвучності), але в більшості випадків це дуже гарні пісні, які мають головною перевагою жанру – вони запам’ятовуються, і їх хочеться підхопити. Заспівати Висоцького краще Висоцького неможливо, але співати її про себе, особливо в момент фізичного зусилля, важкої дороги, навіть хвороби, – ідеально. Вони долають втому і фізичну слабкість, вони заряджають енергією і силою. Так, хриплий голос, трохи засмучена гітара (він зривався, коли йому намагалися її налаштовувати «правильно»), так, забываемая іноді рядок, щоб у залу була можливість підказати, – але ці недосконалості входять в канон. Це в основному довгі, багатослівні балади, але в короткій не виговоришся і не розкажеш сюжет – вони довгі, як росіяни вагонні розмови, тому що розраховані на великі російські відстані.

Переваги пісень Висоцького – чітка та сильна фабула, прямота висловлювання (у блатних пісень, за власним визнанням, він навчався саме цієї прямоті – «щоб відразу входило не тільки у вуха, але і в душі»), енергійний і точний мову, масштабність метафор, раптовість і ударность кінцівок, майже незмінно точний вибір кульмінації (вона обов’язково є в пісні – той інтонаційний зліт, заради якого все і розповідається) плюс, звичайно, виконання, цінність якого не в надриві, крику, хрипоті, а в прекрасному потужному голосі неповторного тембру, в чудовому володінні інструментом, у здатності викладатися на самому прохідному концерті і в будь-якій аудиторії, офіційної чи домашньої.

Додайте артистизм, природний для професіонала, вихованого у Школі-студії МХАТ, на курсі Массальского, який вважав його одним з найбільш наполегливих і обдарованих своїх студентів: Висоцький пройшов чудову школу і героїв своїх вмів окреслити не тільки однією фразою, але й однією інтонацією. В таких піснях, як «Той, який не стріляв» або «Балада про покинуту кораблі», акторське виконання – невід’ємна складова загального успіху: кожна пісня Висоцького – вивірена психологічна мініатюра.

П’ята важлива складова його успіху не так проста, і полягає вона, на мій погляд, в універсальності його обдарування – і в принциповій відмові від професійної вузькості. Висоцького, думаю, люблять у Росії за те, що він представляє нації її ідеальний образ: ми любимо не тільки тих, з ким нам подобається розмовляти, або спати, або з’являтися на людях, – а тих, з ким подобаємося собі. Росія любить не стільки Висоцького – було б наївно очікувати від масового слухача/читача такий просунутості, – скільки свої риси, втілені в ньому.

5 говорять фактів

З 1960 року Висоцький грав в Театрі Пушкіна, потім у Театрі мініатюр. У 1964-му вступив у щойно створений театр Юрія Любимова (режисер отримав і фактично створив з нуля Театр драми і комедії на Таганці, основою якого став його курс в Щукінському училищі). На Таганці Висоцький майже відразу став провідним актором, який зіграв головні ролі у «Житті Галілея» Брехта, «Гамлеті» Шекспіра. В останні роки – Лопахина в «Вишневому саду» Чехова, Хлопушу в «Пугачову» Єсеніна, Свидригайлова в «Злочині і покаранні» за Достоєвським.

Першу пісню – «Татуювання», – написав у липні 1961 року. А рівно 19 років тому, у липні 1980 року, – останню: «Смуток моя, туга моя» (варіації на циганські теми).

З 1964 року регулярно виступає з концертами, іноді підпільними, іноді легальними від Москонцерту. Скандали, пов’язані з підпільною організацією концертів, супроводжували Висоцького все життя. Значну частину життя перебував під прямим наглядом спецслужб, неодноразово викликався для попереджувальних бесід, регулярно отримував погрози, але не піддавався репресіям.

За все життя опублікував в СРСР один вірш (у збірнику «День поезії», 1975 рік) і випустив сім дисків-міньйонів з піснями. Матеріал для диска-гіганта був записаний з ансамблем під управлінням Георгія Гараняна), але видано тільки посмертно.

Висоцький дав близько 1100 концертів в СРСР і за кордоном (двічі гастролював в Америці, заїжджав в Канаду, десятки разів виступав у Парижі), збирав стадіони, зіграв більш ніж у 20 фільмах, у тому числі отримав зоряну роль капітана Жеглова в пятисерийном детективі «Місце зустрічі змінити не можна» Говорухіна і роль Дон Гуана в «Маленьких трагедіях» Швейцера. Але не мав ні звань, ні нагород, залишаючись офіційно тільки «артистом Театру на Таганці».

Головна тема

Головна тема Висоцького, незмінна у всіх його творах, – сильна людина в слабкій позиції. Головна заслуга Висоцького – не узколитературная, а скоріше громадська. Ми сприймаємо себе такими, якими нас Висоцький написав: ми сильна країна, якій не щастить.

Не пощастило їй з кліматом, географією, владою, навіть плюси її зразок величезних багатств обертаються мінусами (про ці багатства – вугіллі, тюменської нафти, північному золоті – Висоцький теж встиг написати чимало). Вона така величезна, що не вміє розпорядитися собою. І герой Висоцького – такий сильний, що не може ладити з людьми і тому приречений. Ця позиція незмінна і в іронічних начебто піснях – таких як «Я був душею поганого суспільства», – і надривно-исповедальных кшталт «Коні вибагливі». Це ж було головною темою любимівської «Гамлета»: цей чоловік міг би стати своїм в університеті, звідки його забрали в Ельсінор, або у ХХ столітті, який він передбачає, але задихається в середньовіччі. Він міг би перемогти в чесній сутичці, але безсилий серед інтриг. Він міг би реалізуватися в любові, але і улюблену роблять агентом короля, змушуючи доносити на Гамлета, грати проти нього. Сильний, безумовно головний і найкращий герой поставлений в умови, в яких вся його сила марна.

Такий же ліричний герой більшості пісень Висоцького. Така ж в його піснях Росія, яка вміє воювати, але не вміє виживати.

Цей герой існує в умовах горчайшей несвободи, постійного тиску – і те, що для всіх інших нормально, для нього неприйнятно. Він буквально скутий по руках і ногах, як розповідає про те, «Балада про гіпсі» («Ось за життя я йду загипсованный, кожен член у мене розфасований»). І справа не у відсутності якихось свобод і прав – немає суспільства, в якому особистість такого масштабу відчувала б себе комфортно; на Заході не краще, та на додачу ще й без мови. Долею такого героя стає самотність, оскільки розділити долю йому не з ким.

Доля полягала в тому, щоб стати героєм, рано пішов і вічно шанованим; ніякої долі, крім жертовного служіння і ранньої загибелі, не було. У Висоцького були свої гефсиманське моменти, коли він намагався змінити долю, – але Батьківщина повинна була його зжерти, інакше їй не на кого стало б молитися. Його доля бездоганно вибудувана за цим мифотворческим лекалами.

Спадщина

Вигляд Висоцького-людини як би дробиться на безліч його театральних і пісенних масок: таке відчуття, що жити йому було ніде і ніколи – він весь час небудь грав, або співав, або гастролював, і незрозуміло, коли взагалі встигав писати (близько 600 пісень, в тому числі 200 для фільмів і вистав). Найближчими його друзями в різний час були однокласник Ігор Кохановський, навчив його грати на гітарі, режисер Левон Кочарян, таганские актори Іван Диховічний та Іван Бортник, французький та американський художник ленінградського походження Михайло Шемякін, – але глибокої душевної близькості не було, здається, ні з ким, крім Шемякіна і Марини Владі (в останній рік, можливо, з Оксаною Афанасьєвої).

Майже не збереглися його судження про прочитані книги, про літературних і кінематографічних пристрасті; здебільшого вони шаблонны. Він багато в чому довіряв старшим – і насамперед Юрію Любимову, що сформувало його смаки і естетику не тільки в театрі. Дивна річ, але і відповіді у його знаменитій анкеті видають общеинтеллигентские, навіть банальні смаки, єдиний по-справжньому цікавий відповідь – про улюблений запах: Запах вигорілих волосся». Улюблений письменник – Булгаков, улюблений поет – Ахмадуліна, ненависна особистість – Гітлер і йому подібні, якби прийшов до влади – скасував цензуру, якби отримав мільйон – влаштував би банкет… Дуже типовий представник, і саме тому у нього так легко впізнавали свого: Росія в шістдесяті – сімдесяті була країною інтелігентів у першому поколінні.

Всі згадують його геніальність, але про людські вчинки – майже ніхто. Відомо, що він завжди намагався допомагати дисидентів, у тому числі грошима, але сам «політикою» ніколи не займався і від різких висловлювань, особливо за кордоном, принципово утримувався. Справа була не тільки в підвищеному почутті небезпеки та в установці на легалізацію, але і в тому, що за світоглядом Висоцький був цілком радянською людиною. Лише в останні роки, коли ситуація в СРСР стає просто нестерпним і від’їзди робляться масовими, він дозволяє собі зухвало нелояльні вчинки начебто публікації в альманасі «Метрополь» і пише кілька відчайдушно різких пісень: «Полювання з вертольотів» (як би друга серія «Полювання на вовків»), «Мій чорний чоловік у сірому костюмі», «Райські яблука».

Символ Росії

Уявлення про Висоцького як про кумира аудиторії надто примітивно. Він був приречений стати не лише кумиром цієї країни, але і її жертвою; не лише її символом, але і її власністю. Йому хотілося, згідно тієї ж анкети, щоб скрізь пускали, і це частково здійснилося; але це «скрізь пускали» спрацьовувало – і мало сенс – тільки усередині величезної клітки, в якій він дійсно був абсолютно вільний, а поза її існувати не могла. Бродського, наприклад, така доля злякала, і він волів вирватися – і тому ніколи не знав такої липкою всенародної любові.

Висоцького і дратувала, і мучило, і підживлювала ця всезагальна любов, в тому числі любов начальничків, змушували його підсаджуватися до їх щедро накритим столом. Згубний протиріччя полягало ще й у тому, що для збереження всенародної любові він був приречений залишатися полуподпольным і полузапретным, гнаним і нелегальним, іноді травимым, і це заважало йому здійснитися повною мірою. До сорока двох років театр його тяготил, він цілком реалізувався в професії, пісні створювалися дедалі важче (хоча і ставали явно глибше), він хотів припинити або скоротити гастрольну діяльність, здійснитися в прозі, до якої підступав протягом останнього десятиліття, в сценаріях, в режисурі – і вже обмірковував першу кінопостановкою («Зелений фургон» за Козачинскому на Одеській студії).

Але як раз цієї реалізації йому і не давали – він не міг перестрибнути на наступний щабель; він був затребуваний тільки в якості народного співака, всеросійського Володі, «нашого Висоцького», з яким усі випивали, разом сиділи або хоч росли в одному бандитському дворі. Такої слави не було ні в кого з поетів-шістдесятників – але і такої рабської залежності від аудиторії не було ні у кого з них.

Висоцький гірко розплатився за максимальну популярність: останні роки його відзначені пристрасним бажанням зіскочити з усіх наркотиків – зі слави, з нестримною саморастраты, з постійного існування на розрив аорти в умовах дефіциту часу і сил, – але іншого життя він не знав і навчитися їй не міг. Наркотиком був сам цей образ життя – тому що така країна, як Росія, не передбачає іншого всенародного героя. Про те, як страшна ніша єдиного поета, багато писав і говорив Пастернак – і зумів-таки з неї вискочити. Висоцький в кінці життя почав розуміти, що і сама ця доля – крива, і слава – хвора, і країна – явно патологічна і породжує патології: тоді він написав «Історію хвороби», де сказано самі гіркі слова:

Ви не повинні засмучуватися

для вас спокій корисніше,

– Адже вся історія країни

– історія хвороби…

У людства все

то коліки, то різі,

І вся історія його

– історія хвороби.

Живе хворе все бадьоріше,

всі злей і бесполезней

І насолоджується своєю

історією хвороби.

Нове життя

Майбутнє у Висоцького є. Росія буде ускладнюватися – і все краще розуміти Висоцького, який поставив їй і собі ряд точних діагнозів. Але жах у тому, що здатність її до одужання не гарантована. Дуже можливо, що вона і надалі захоче залишатися собою, жити в матриці, дивитися новорічні комедії, слухати бардів і страждати похміллям. Тоді вона, як Висоцький, приречена на катастрофу в той самий момент, коли інтелектуальний рівень її стає достатній, щоб вискочити з матриці. Щоразу на порозі нового життя вона буде робити що завгодно, аж до розпаду, лише б не ставати іншою: приблизно так вчинив і сам Висоцький в 1980 році, коли я добре це пам’ятаю – з усіх щілин повіяло іншим життям, так і не настала.

Чим далі від нього, тим ближче до цього нового життя, яку він наближав і якою б не витримав.

Чи витримаємо ми?

Дмитро Биков