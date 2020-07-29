Українську армію деморалізують фейковими справами проти армійців, – генерал ЗСУ

Українських військовослужбовців деморалізують шляхом порушення численних кримінальних справ стосовно працівників МОУ, в яких незрозумілим залишається як склад злочину, так і заподіяну шкоду. Дискредитація армії в очах українського суспільства – частина гібридної війни, яка ведеться проти України вже шість років.

Таку думку в інтерв’ю OBOZREVATEL висловив легендарний комбриг 95 Оаембр, командувач Повітряно-десантних військ генерал-лейтенант Михайло Забродський.

Яскравим прикладом абсолютно безпідставного кримінального переслідування Забродський вважає дві кримінальні справи проти колишнього заступника міністра оборони генерала Ігоря Павловського. Саме тому на одному з цих справ, пов’язаному з поставкою у ВСУ автомобільної техніки, Забродський виступив з ініціативою взяти Павловського на поруки.

«Я добре знайомий з генералом Павловським – і вважав це своїм обов’язком. Ознайомившись із суттю звинувачень, які йому висуваються, зокрема, з історією поставки автомобільної техніки в ЗСУ, я тільки зміцнився в цій думці. Це мій обов’язок як військового товариша – підтримати його в даній ситуації. Якщо взяття на поруки могло стати можливим бар’єром для реалізації безглуздих звинувачень і якогось незрозумілого кримінальної справи, для порушення якого, на мій погляд, немає підстави — я з готовністю цим скористався. і ні в якому разі не шкодую про це», – зазначив Забродський.

За словами Забродського, звинувачення, висунуті по цій справі справжньому бойовому офіцеру, не мають під собою підстав, але істотно підривають моральний дух особового складу ЗСУ, який бачить, як легко сьогодні в Україні-хто із її захисників може опинитися на лаві підсудних.

Ще більш дивним, на думку Забродського, є інше кримінальне провадження, фігурантом якої є генерал Павловський. Це провадження стосується закупівлі пального для ЗСУ у компанії «Трейд комодити».

«Я не юрист, але з точки зору здорового глузду, маючи гарну освіту, я не можу зрозуміти, в чому суть цієї кримінальної справи. Посадова особа, яка контролює процес закупівлі пального для воюючої армії, належним чином, дотримуючись всі процедури і закон про закупівлі, проводить тендерні закупівлі, які проходять через ProZorro. Визначається переможець, який укладає контракт на поставку палива за низькою ціною. Причому, з компанією, яка на той момент отримала статус «Постачальник року» на ProZorro», – розповів Забродський.

За його словами, кримінальне провадження проти Павловського у цій справі було порушено за те, що заступник міністра оборони просто виконував свої обов’язки.

«Між датою проведення тендеру і моментом укладення контракту пройшло кілька місяців, і в результаті коливання цін на світовому ринку, ціна палива в Україні також змінилася… Після цього МОУ, за версією сторони обвинувачення, уклало угоду про перегляд ціни, чим завдало державі шкоди. Але ця процедура виписана в чинному законодавстві», – підкреслив Забродський.

Здивування, на його думку, викликає і непослідовність слідчих НАБУ, возбудивших це справа, у визначенні розміру заподіяної державі шкоди.

«Перша цифра збитків, яка була озвучена, якщо не помиляюся, становила 195 млн грн. Хоча повністю в правовому полі всі рішення приймалися. Включаючи рішення щодо додаткової ціною. Всі належним чином підтверджено. І навіть Верховний Суд в 2019 році підтвердив обґрунтованість дій Павловського і фактично констатував відсутність факту злочину, тоді справа втратило ключове «доказ». Позиція НАБУ повністю незрозуміла в цій справі. Вони спочатку зменшили розмір «збитків» з 150 млн грн до якогось мінімального рівня в 59 млн. Тобто 91 млн грн перестав бути збитками», – підкреслив Забродський.

Крім того, як з’ясувалося пізніше, підстава, на якому було порушено кримінальну справу щодо закупівель палива у «Трейд комодити», виявилося сфальсифіковано: справу порушили нібито за заявою народного депутата Тетяни Чорновіл, яка заперечує, що взагалі зверталася в правоохоронні органи з приводу закупівлі пального для ЗСУ. А ціна бензину за угодами, укладеними між МОУ та «Трейд комодити» після укладення додаткову угоду, була значно нижче ціни, за якою закуповувалося в той період пальне для НАБУ.

«Була ініційована перевірка державної аудиторською службою МОУ саме з цього питання. НАБУ від початку і до кінця керувала цією перевіркою, роблячи акцент на певних речах. Хоча насправді теж є цілий ряд судових рішень про те, що перевірка призначена незаконно, проведена неправильно і т. д. . У справі з пальним незрозумілим залишається головне: з чого воно складається. Тому що людина зробила все правильно, керуючись державними інтересами – і нічим іншим», – підкреслив Забродський.

На його думку, одним із приводів для кримінального переслідування Павловського, є спроба окремих політичних діячів пропіаритися. Про це може свідчити хоча б те, що протягом 3 років після гучного театралізованого затримання Павловського, його жодного разу не викликали на допит.

Також вкрай згубними для морального стану ЗСУ, на думку Забродського, є і кілька проваджень щодо п’ятого президента України Петра Порошенка — зокрема, щодо наказу про контрнаступ українських військових на Донбасі в червні-серпні 2014 року.

«Це просто черговий елемент безглуздого переліку звинувачень. Порошенко інкримінують перевищення повноважень і порушення обмежень щодо застосування Збройних сил. АТО на той момент з доктринальних документів повинна була проводити СБУ та інші силові структури за сприяння ВСУ. Але конфлікт на Донбасі дуже швидко показав, що основною силою є саме ВСУ. Порошенко інкримінують те, що він як Верховний Головнокомандувач не мав права застосовувати тоді ВСУ і тим більше – не мав права віддавати наказ про якийсь рух вперед, про те, щоб відбивати у супротивника свої населені пункти, елементи інфраструктури або цілі райони», – розповів Забродський.

У канву умисного підриву морального духу ВСУ шляхом порушення справ, що стосуються армії, на думку Забродського, лягає і переслідування голови ГУ розвитку та супроводу матеріального забезпечення МОУ генерал-майора Дмитра Марченка. Йому інкримінували закупівлю великої партії неякісних бронежилетів. Коли справа почала сипатися – про нього просто «забули».

«Після того, як генерал Марченко був звільнений під заставу, його тільки раз викликали на допит. І все. Більше не відбувається взагалі нічого, за винятком хіба того, що в черговий раз було підтверджено, що експертиза бронежилетів, яку проводили перед закупівлею, була проведена правильно. А та, що пізніше проводилася за замовленням ДБР, відбувався зі значними порушеннями», — підкреслив Забродський.

Він переконаний: усі вказані епізоди є частиною гібридної війни проти України.

«Під час гібридної війни комусь дуже хочеться, щоб армія запам’яталася не героїчний захистом українських кордонів, не виконанням своєї конституційної функції, а кримінальними справами… Може так і треба, якщо хтось хоче відновити подачу води в Крим і лякає країну інтервенцією російських військ, формуючи у громадян помилковий висновок, що захищати країну нікому», — заявив легендарний командир ВСУ.