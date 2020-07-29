У Дніпрі Корбан намагається віджати Партію Шарія у Наріка

Дивна битва розгортається на наших очах з приводу осередку партії Шарія в Дніпрі.

Зрозуміло, що Корбан, втративши контроль над ЄС і поступово втрачаючи контроль над опзж, намагається залишитися в грі і бореться за всі будь-якими засобами і грошима.

Найбільш досвідчені гравці вже легко порахували, що з Пропозицією, скільки б вона не взяла, більшості в міськраді вже не буде. Корбану терміново потрібно показати чергову перемогу в боротьбі за якусь партію. Ось він і формує видимість, що віджав у Наріка партію Шарія.

Повідомляємо нашим читачам, нічого Корбан не віджав.

Крім Корбана особливо за неї ніхто і не бореться. Просто тому, що вона не бере і 4% в Дніпрі.

А значить нікому не потрібна. А блеф був і залишається головним інструментом мера Філатова-Корбана.

Автор: Ігор Дмитрієв