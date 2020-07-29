«Він вже нам поступився!»: журналіст заявив, що Єрмак той чоловік, на якого спирається Москва

Головний редактор радіостанції «Ехо Москви» Олексій Венедиктов заявив, що в оточенні президента України Володимира Зеленського є люди, на яких спирається Кремль. Про це він сказав в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону.

«Є люди, які, в тому числі у ваших кабінетах, мені кажуть: «Зеленський став здавати Україну Росії». Неправда. «Є агенти Росії…» Правда, напевно», — стверджує Венедиктов.

За його словами, в оточенні українського президента є люди, які вважають, що важливіше припинити протистояння з Росією, «чим впиратися з якихось питань».

На питання, хто ці люди, Венедиктов назвав главу Офісу президента України Андрія Єрмака.

«І я вам можу сказати, що після призначення Дмитра Козака і Єрмака були великі шанси у прориві. Я не знаю, на яких умовах. Я не знаю, які мандати у них обох. Але виникло те, що в міжнародній політиці називається довірою. Політичним, не особистим. І у нас в Москві, в Кремлі говорили: «Ось зараз ми домовимося…» Нагадую: мета – санкції», — зазначив головний редактор «Ехо Москви».

Він стверджує, що в переговорах з Москвою Єрмак поступається, однак Росії цього не вистачає.

«І ця історія вийшла боком Козаку, тому що він доповідав, що рухається все дуже швидко. На якому місці поламалося – я вам скажу. Коли ваше громадська думка (якого у нас немає), опозиційні депутати (яких у нас немає) розкрили суть переговорів, вони вирішили, що Єрмак поступається. Так, і вони були праві», — додав Він.