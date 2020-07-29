У Білорусі заявили про затримання 32 іноземних бойовиків під Мінськом

У Білорусі сьогодні вночі співробітники правоохоронних органів затримали під Мінськом 32 бойовика іноземної приватної військової компанії. Про це повідомляє офіційне білоруське інформагентство БЕЛТА.

У МВС підтвердили факт затримання, однак ніякої додаткової інформації з цього приводу не надали.

«Поки без коментарів», — сказав Onliner представник прес-служби КДБ Білорусі Андрій Ярош.

У Слідчому комітеті повідомили, що поки не володіють інформацією з цього приводу.

Зазначимо, що під час відвідування 5-ї окремої бригади спеціального призначення в Мар’їній Гірці 24 липня білоруський лідер Олександр Лукашенко згадував приватні військові компанії.

«…. На майдан, якщо немає своїх (у нас обмаль «майданутых»), їх підтягнутий з боку. Це професійні військові, бандити, які спеціально готуються, в основному в рамках ПВК по всьому світу, і заробляють великі гроші на провокації тих чи інших державах», — зазначив він.