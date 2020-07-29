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Иванка Трамп восхитила поклонников летним образом (фото)

29.07.2020

На днях Иванка Трамп с рабочим визитом посетила детский сад в Колорадо.

Об этом сообщают СМИ.

Дочь президента США проверяет готовность детских учреждений возобновить свою работу во время пандемии коронавируса. Ведь это даст возможность американцам, у которых есть дети, выйти на работу.

Там она пообщалась с работниками детских садов, родителями и поигралась с детьми. Снимки из ее визита она опубликовала в Instagram.

Иванка выбрала для своего аутфита белое платье миди на пуговицах и с рукавами-фонариками. Наряд отлично сидел на стройной фигуре политика.

Тонкую талию Трамп подчеркнула черным широким поясом. Платье она сочетала с черными босоножками на танкетке.

Аккуратная укладка, макияж смоки айс и белая маска на лице завершили лук Иванки.

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