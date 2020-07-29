Президент без особистих амбіцій

У 1983 році на Філіппінах був убитий головний опозиційний політик країни Бенігно Акіно. Підозри впали на президента Маркоса, хоча жодних доказів вини останнього ніхто так і не пред’явив. Вдова вбитого Корасон, до тих пір політикою не займалася і взагалі начисто позбавлений особистих амбіцій, несподівано для себе опинилася на чолі розгортання протестного руху. Лідери опозиції, Церква і свекруха умовили її висунути свою кандидатуру на президентських виборах. За їх підсумками в країні відбулася «Жовта революція», що призвела до зміщення і втечі постарілого колишнього харизматика, безроздільно правив доти більше двадцяти років. Так Корасон Акіно стала президентом — річ, про яку, як вона сама зізнавалася, вона, до вбивства свого чоловіка, навіть подумати не могла.

Події, що відбуваються нині в Білорусії, живо нагадують ту філіппінську історію. Можливо, що і закінчаться вони приблизно так само.