У Броварському районі депутат сільради попався на хабарі у 1,5 тисячі доларів

Депутат однієї з сільських рад Броварського району за позитивне рішення передачі земельної ділянки у власність третій особі вимагав та отримав 1,5 тисячі доларів. Поліцейські Київської області затримали депутата під час отримання ним неправомірної вигоди.

Про це KV стало відомо з повідомлення прес-служби ГУ Нацполиции Київської області.

Як повідомляється, правоохоронці затримали депутата однієї з сільрад у Броварському районі Київщини при отриманні ним хабара у розмірі 1,5 тисячі доларів. Таку суму народний обранець вимагав і отримав за вирішення питання щодо передачі земельної ділянки у власність третій особі.

За даним фактом порушено кримінальну виробництво за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про оголошення підозри затриманому. Йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, правоохоронці задокументували факт отримання неправомірної вигоди в розмірі 30 тис доларів приватним землевпорядником. За ці гроші вона обіцяла вплинути на співробітників ГУ Госгеокадастра в Київській області для присвоєння кадастрових номерів двом земельним ділянкам.