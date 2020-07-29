Туреччина ввела війська в Азербайджан: 11 тисяч солдатів і бронетехніку

Армія Туреччини демонстративно перекинула бойові підрозділи в Азербайджан для проведення спільних широкомасштабних навчань на тлі збройного конфлікту Баку і Єревана.

Про це повідомляють інформаційні агентства, відео публікує Телеграм-канал «Український Діалог».

Стало відомо, що Туреччина направила в Азербайджан велика кількість бронетехніки та особовий склад у кількості 11 000 солдатів.

Відповідно до угоди про військове співробітництво між Азербайджаном і Туреччиною в Нахчивані будуть проведені спільні широкомасштабні тактичні і льотно-тактичні навчання з бойовою стрільбою за участю сухопутних військ і військово-повітряних сил обох країн.

Також будуть проведені і інші вчення.

На опублікованих кадрах можна помітити велику колону військової техніки та авто з солдатами, які їдуть по трасі на місце дислокації. На відео накриту маскувальним брезентом бронетехніку перевозять важкі тягачі, а музичний ряд демонструє войовничий настрій союзників.

У соціальних мережах припускають, що Ердоган посилає прозорий сигнал російським властям, які побічно можуть бути зацікавлені в конфлікті Вірменії та Азербайджану.

Тим часом Росія направила свою «допомогу» у Вірменію, заявляючи про дипломатичну роботу для врегулювання конфлікту мирним шляхом.

Експерти вважають, що конфлікт на Кавказі вигідний Москві і вона використовує його для ослаблення позицій Туреччини на Близькому Сході.