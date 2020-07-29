У Харкові митника засудили до 6 років в’язниці за хабарі понад 300 тис. грн

У Харкові головного інспектора митного поста за хабарі понад 300 тис. грн засудили до 6 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади в правоохоронних органах на 3 роки та з конфіскацією майна, повідомляє FaceNews.ua.

«У 2016 році головний державний інспектор митного поста» Пісочин», використовуючи своє службове становище, вимагав неправомірну вигоду за незастосування необґрунтованих додаткових заходів контролю, за непритягнення до адміністративної відповідальності за штучно створені ним порушення митних правил, а також за безперешкодне митне оформлення товарів. Всього вказаний чоловік отримав більше 300 тис. грн неправомірної вигоди», — йдеться в повідомленні прокуратури Харківської області.

Відзначається, що вирок ще не вступив в силу, так як прокуратурою готується апеляційна скарга «у зв’язку з невідповідністю м’якості покарання скоєному злочину».