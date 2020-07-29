Роман Скрипник, який захопив у заручники поліцейського в Полтаві, може бути мертвий, — МВС

Поліція продовжує пошуки Романа Скрипника, який 23 липня в Полтаві захопив у заручники поліцейського. Однак у МВС припускають, що чоловік міг покінчити життя самогубством. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Одна з версій — що цей чоловік, можливо, вже і неживої, тому що, за даними поліції і за свідченнями поліцейських, яких він брав у заручники, він був під дією, як здавалося, сильних наркотичних засобів, метамфетамінів. Також такі свідчення дали ті люди, які з ним тісно спілкувалися, що він дуже серйозно сидів на наркотиках. Ми думаємо, що він міг завершити життя самогубством», — сказав Геращенко.

У той же час заступник глави МВС зазначив, що поліція продовжує пошуки зловмисника.

«Ми сподіваємося найближчим часом зрозуміти, чи цей чоловік живий, чи не живий, і зробити так, щоб він відповідав за свої дії», — додав Геращенко.

Нагадаємо, 23 липня співробітники карного розшуку Полтавської області проводили операцію по затриманню особи, яка підозрюється у крадіжці автомобілів. Під час затримання чоловік встиг дістати гранату РГД-5, витягнув чеку і схопив за руку співробітника поліції. Пізніше замість співробітника поліції взяв в заручники начальника карного розшуку. Також злочинцеві дали службовий автомобіль, на якому він разом із заручником пересувався по місту.

Правоохоронці дали можливість Скрипнику виїхати за межі міста на службовому автомобілі.

Пізніше стало відомо, що Скрипник посеред дороги кинув авто і зник у лісосмузі. Захоплений в заручники офіцер поліції звільнений.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 348 («Посягання на життя співробітника правоохоронного органу»), ст. 349 («Захоплення працівника правоохоронного органу в заручники») та ст. 263 («Незаконне поводження з боєприпасами) Кримінального кодексу України.

Йому може загрожувати довічний термін позбавлення волі.