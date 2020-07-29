Кадрові торги зе-команди: Кіпер для Єрмака, Мустеца для Павлюка і Говда для Венедиктової

Вже давно припинилася гра в «нові обличчя», Зеленський взяв моду на все старе — на старі обличчя, старі ідеї, старих «вирішував» і старі «договорняки».
Вчора відбулася знакова подія — прокурором Києва призначено люстрированный прокурор Олег Кіпер. При Януковичі Кіпер був на високій посаді — заступник начальника Головного слідчого управління ГПУ, «вирішував питання». А від люстрації Кіпера звільнив у вересні 2019-го Окружний адміністративний суд Києва — той самий, який президент Зеленський заборонив чіпати, і суддя якого, отримали підозри НАБУ, не усунені до сих від роботи, оскільки Генпрокуратура не подає подання про відсторонення.
Про це написав напередодні в Фейсбуці відомий журналіст та громадський активіст Юрій Бутусов.
Корисний суду для повернення людей Януковича у владу. Для Зеленського Кіпер — це, мабуть, «нове обличчя». Цікаво, що Окружний суд присудив Кіперу ще й виплати з держбюджету на 1,8 мільйона гривень, не посоромився Вовк і в бюджет залізти заради такого цінного кадра.
А насправді, Кіпер потрапив під владу, тому що він — позаштатний радник глави Офісу президента Андрія Єрмака. Єрмак отримав у Зеленського повноваження з контролю над Києвом, і це він вибудував відносини з мером Віталієм Кличко, отримавши натомість посади начальника департаменту благоустрою, посади голів РДА, а зараз ще і посаду прокурора Києва.
Саме такий потрібен, януковичівський, а значить перевірений і всім зобов’язаний за своє відновлення.
За це Єрмак може сприяти генеральному прокурору Ірині Венедиктової у призначенні заступників генпрокурора.
Заступник генерального прокурора Ігор Мустеца може отримати посаду першого заступника генерального прокурора.
Кажуть, це знайомий відомого чернівецького «рішали» Іллі Павлюка, якого у ЗМІ іноді називали причетним до контрабанди, і який був начальником тіньового виборчого штабу «Слуги народу».
А ще одним першим заступником генепрокурор може стати Роман Говда — колишній при Порошенко прокурором Києва.
Правоохоронні органи, як і вся влада, стрімко фрагментуються, і кожен, хто має доступ до вух президента Зеленського, вибудовує свої групи впливу у правоохоронних та адміністративних органах, відрізає свої шматки влади.
Вже давно припинилася гра в «нові обличчя» — Зеленський взяв моду на все старе — на старі обличчя, старі ідеї, старих «вирішував» і старі «договорняки».