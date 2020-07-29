Лукашенко недооцінив загрозу

Обстановка в Білорусії стає все менш певною. Лукашенко зумів розчавити всіх своїх опонентів-кандидатів, просто не допустивши до кандидатства найбільш небезпечних з його точки зору. Однак недооцінив загрозу з боку кандидата-жінки. Навколо Світлани Тихановской зараз стихійно згрупувався весь білоруський протест, який має не тільки політичний, а скоріше, психологічний характер. П’ять термінів Лукашенко — це вже дуже багато навіть в такій цілком консервативній країні, як Білорусь.

При таких настроях працює вже не раціональне мислення, а чиста психологія, ірраціональні міркування. І цього Лукашенко не врахував, хоча прямо зараз, буквально на бігу, його режим намагається перебудуватися.

Технічно перемога Лукашенка майже вирішена — очевидно, що ЦВК піде на будь-які фальсифікації. Однак ціна перемоги може виявитися несподівано неприємним відкриттям для білоруського президента. Він цілком може повторити сюжет Мадуро, який сфальсифікував вибори 18 року, і перестав бути легітимним для Заходу. Для Лукашенка це стане надзвичайно неприємним моментом, так як він будує свою політику на маневрі між Заходом і Росією, після перемоги (якщо вона відбудеться насправді) одну з опор цієї політики він втратить.

Кремль, безумовно, зацікавлений у перемозі Лукашенка. Причому саме у такому форматі — втрати їм легітимності. У такому разі анексія і остаточна окупація Білорусії стане практично вирішеним питанням. Лукашенко вийде переможцем ослабленим і практично нездатним до опору.

Однак навіть в диктатурах трапляються системні збої. Можливий такий збій і у білоруської диктатури. Зараз складно оцінити ступінь втоми білорусів від Лукашенка, як складно було оцінити ступінь втоми хабаровської команди від Шпорта у 18 році. Варіант Хабаровська, але вже на території всієї Білорусії, зовсім не виключений. Безумовно, машина включить терор, який і зараз знаходиться на досить високому рівні, але в терору є і зворотна сторона — радикалізація протесту. І зовсім невідомо, як поведуть себе білоруси після оголошення підсумків виборів. Які, звичайно, озвучать на користь Лукашенка в будь-якому сценарії. Чекати залишилося, загалом-то, недовго.