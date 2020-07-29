Пандемія коронавіруса все сильніше позначається на економіці Росії (фашистська держава, країна-агресор — згідно із Законом України від 20.02.18). ВВП постійно знижується, кількість виявлених заражених covid-19 росте, з-за чого все більш імовірним стає другий «локдаун». При цьому вже перша хвиля коронавіруса мала фатальні наслідки для економіки. Більше місяця тривав майже загальний заборона на вихід з будинку. Тисячі підприємств оголосили про банкрутство, і цей процес досі триває — при стрімкому зростанні безробіття.

У державному бюджеті ширяться дірки, а політичні демонстрації в регіонах чинять тиск на Кремль. Все частіше трапляються протести і страйки, в першу чергу в измотанном надмірним навантаженням охороні здоров’я. На Далекому Сході десятки тисяч жителів виходять на акції протесту проти Кремля, після того як Москва зняла з посади губернатора Хабаровського краю.

Президент Володимир Путін змушений відмовлятися від оголошених раніше важливих економічних проектів. Дуже болючим особисто для нього стало недавнє підвищення податків. Незабаром після першого приходу до влади в 2000 році він встановив єдину ставку прибуткового податку — 13%. Це сприяло «виходу з тіні» багатьох платників податків, і бюджетні надходження стрімко зросли. Однак з січня доходи в розмірі понад 60 тисяч євро в рік будуть обкладатися податком у розмірі 15%.

Крім того, держава, яка при Путіні досі брала під контроль все більше і більше компаній, оголосило курс на приватизацію: до 2025 року від 1,6 тисяч концернів з державною участю повинен, на вимогу міністерства фінансів, залишитися лише 961.

В додаток до цього заплановано продаж великих інфраструктурних об’єктів, зокрема, портів. У багатьох підприємствах держава скоротить свою частку до 50%: в РЖД, в компанії-монополіста трубопровідного ринку «Транснафти», у банку ВТБ і в монополісті алкогольного ринку «Росспиртпром».

Путін урізує і власний багатомільярдний план інфраструктурних програм, які тепер повинні бути переглянуті. Він навіть відмовився від самого амбітного плану, оголошеного в 2018 році: до 2030 року Росія повинна була увійти до п’ятірки найбільших економік світу.

У новому списку ключових цілей держави цього плану більше немає. Як сказав прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, кон’юнктура стала «менш сприятливою, і ми змушені вносити корективи».

Кон’юнктура заставляє бути реалістичними

У другому кварталі цього року ВВП Росії, за оцінкою ЦБ, дійсно скоротився на 9,5-10%. У третьому кварталі економісти, наприклад, Софія Донець з інвестиційного банку «Ренесанс-Капітал», очікують продовження негативного тренду.

У п’ятницю ЦБ Росії з метою надати економіці додатковий імпульс знизив облікову ставку рефінансування до 4,25%. Це мінімум нинішнього тисячоліття. В наступному році глава ЦБ Ельвіра Набіулліна, однак, очікує зростання ВВП на 3,5-4,5%, що означатиме дуже повільне відновлення економіки.

При цьому пандемія коронавіруса ще далеко не позаду. У Росії інфіковані понад 800 тисяч громадян. Щодня виявляється майже 6 тисяч знов заразилися. Коронавірусом перехворіли навіть прем’єр-міністр Михайло Мішустін і прес-секретар президента Пєсков. Зараз, імовірно, проходять лікування два сенатори. Мерові Москви Сергію Собяніну постійно доводиться спростовувати чутки про другу загальної самоізоляції.

Президент США Дональд Трамп у ході нещодавньої телефонної розмови з Путіним висловив підтримку: «Вам доводиться переживати важкі часи, особливо в Москві». Втім, того чи стало від цього легше.

Коронакризис знищив заощадження громадян

Швидкого відновлення економіки не передбачається ще й тому, що внутрішній попит виявився майже на нулі: зарплати громадян, за оцінкою Ощадбанку, знизилися до рівня початку століття. Безробіття стрімко зростає, а зарплати падають. Більше половини мають роботу громадян були змушені погодитися на щонайменше 30-відсоткове скорочення.

Між тим майже у половини всіх росіян не залишилося заощаджень: вони все витратили під час спалаху коронавіруса. Для порівняння: ще в квітні ця цифра становила лише 14%. 44,6% з 145 мільйонів жителів країни змушені жити на 180 євро на місяць.

Безробіття в Росії досягла восьмирічного максимуму, і це при тому, що співробітників не звільняють відразу, а для початку скорочують робочий час — разом із зарплатою.

Невдоволення населення росте. Дипломати в Москві вже говорять про «вибухонебезпечної ситуації» для звичного до успіхів кремлівського володаря. Той факт, що ініційовану ним конституційну реформу, за офіційними даними, підтримали 78% населення, багато експертів вважають не більш ніж результатом підтасувань.

Нова державна завдання: подолати кризу

Тепер Путін завданням номер один проголосив відновлення ринку праці. За його словами, важливо «знову дати роботу людям і доходи сім’ям». При цьому у нього, однак, практично немає простору для маневру: діри в бюджеті постійно зростають. Економісти очікують, що після кількох років профіцитного федерального бюджету поспіль дефіцит виявиться найбільшим за останні десять років.

Адже головним чинником спаду став не тривалий «локдаун», а впавши у зв’язку з падінням ціни на нафту і газ. У концерну «Газпром» минулий квартал став збитковим вперше за кілька десятиліть, а держава тим самим втратила величезні надходження до бюджету від дивідендів.

Крім того, ціна на російський газ у травні впала до 94,4 долара за 1000 кубометрів — нижче рівня рентабельності.

«Ми очікуємо, що експорт газу в Європу в 2020 році скоротиться до 153 мільярдів кубометрів, що приблизно на 200 мільярдів „кубів» менше, ніж в 2018 і 2019 роках», — заявив директор відділу природних ресурсів рейтингового агентства Fitch Дмитро Маринченко.

Багато років газ був для російської економіки справжнім еліксиром життя. Тепер, однак, доходи від експорту «блакитного палива» вперше в історії сучасної Росії виявилися нижче доходів від експорту золота.

Матіас Брюггманн, Handelsblatt (Німеччина)