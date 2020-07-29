«Слуга народу» відмовляється від гасла «Зробимо разом»

Фракція «Слуга народу» перед місцевими виборами вирішила змінити гасло «Зробимо разом», під яким в минулому році Володимир Зеленський переміг на президентських виборах і провів своє монобольшінство в парламент. Про це повідомив глава «слуг народу» Олександр Корнієнко в інтерв’ю «Українській правді».

«Ні, точно ні (не «зробимо разом» – ред.). Є кілька смислів, які ми будемо використовувати, наприклад, «вирішимо це разом» – тобто збільшення доступу до прийняття рішень, народовладдя», — повідомив нардеп.

За його словами, в даний час депутати опрацьовують законопроекти про народовладдя, зокрема закон про референдум вже на другому читанні. Крім цього, є пакет законів про місцеві ініціативи, який дозволить людям промовляти рішення місцевих рад попередньо. Серед таких законопроектів є про відкликання депутата за народною ініціативою.

Корнієнко зазначив, що новий гасло партії буде пов’язаний з «конкретними результатами», яких досягла «Слуга народу». На даний момент форму цих меседжів ще обговорюють.

Голова фракції також пояснив, що місцева кампанія буде проходити на двох рівнях – на національному та місцевому. В кожному місті буде своя окрема історія», наприклад «хто буде проти чинного мера боротися, хтось буде проти системи, хтось за щось, хто-то буде новий, хтось старий».