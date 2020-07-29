Зеленський пояснив, чому на Донбасі бойовики не припинили стріляти

Україна буде робити все для дотримання перемир’я, решта залежить від Російської Федерації, її прихильності досягнутим домовленостям і деклараціями про бажання припинити війну на Донбасі, зазначає президент України Володимир Зеленський.

«Чи можемо ми сказати, що ми домовилися про припинення вогню? Так. Чи можемо ми сказати, що немає ніяких одиничних пострілів? Немає. Тому що вони є, вони існують. Тому що у нас 400 з гаком кілометрів лінії розмежування, і проконтролювати все дуже складно», — сказав він на брифінгу в середу після відвідин лікарні «Охматдит».

Зеленський зазначив, що в разі серйозних атак, обстрілів і порушення тих домовленостей, які були досягнуті, українські військові будуть дуже потужно відповідати, і вони про це знають.

«Ми будемо робити все, щоб зберегти перемир’я. Сьогодні ми виконуємо це стовідсотково – не на 99,9%, а на 100%. Я вдячний усім, хто це робить, і за це відповідає. Що стосується тієї сторони, то все буде залежати, я впевнений, від Російської Федерації, чи зможе вона так само все контролювати, і чи зможуть вони дотримуватися тих домовленостей, які у нас були. Ми побачимо. Якщо та сторона дійсно хоче припинення війни, про що вони постійно говорять, ми це з вами будемо відчувати», — підкреслив він.