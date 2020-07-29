У прокуратурі розповіли, хто влаштував серію вибухів у Києві

Вибухові пристрої в різних куточках столиці встановлювала одна і та ж група осіб. Про це на брифінгу в середу повідомив прокурор міста Києва Олег Кіпер, передає кореспондент УНН.

«Протягом липня 2020 року в нашому місті сталося ряд резонансних подій, коли біля станцій метро, в громадських місцях сталися вибухи невстановлених пристроїв», — сказав прокурор.

За його словами, 17 липня біля станції метро «Шулявка» в урні було знайдено невідомий пристрій, постраждали три людини, а 21 липня біля станції «Мінська» між двома автомобілями було знайдено ще один саморобний вибуховий пристрій. Крім того, 27 липня в під’їзді будинку на Подолі також було знайдено пристрій, який вибухнув.

Попередній еквівалент — це було 600г тротилу.

«Одночасно в правоохоронні органи надходили інші повідомлення про те, що були знайдені інші пристрої в різних куточках міста, проте одне з таких підтвердилося 20 липня на території Дарницького району. Я зауважу, що в двох з таких випадків на місцях події були знайдені записки від невідомих з погрозами вибуху, з вимогою перерахувати на електронний гаманець 50 біткойнів… Ми вирішили, що це свідчило про те, що злочини були скоєні одними й тими ж людьми», — заявив Голкіпер.

Як повідомлялося раніше, в результаті вибуху біля станції метро «Шулявська» травмовані чотири людини.

Нагадаємо, в Києві сталося два вибухи поблизу станції метро «Мінська».