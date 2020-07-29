Крадуть мільярдами: депутат заявив, що Кличко покриває грандіозну корупцію в Києві

Член фракції “ВО “Свобода” у Київраді Володимир Назаренко в черговий раз звинуватив у корупції керівництво Департаменту містобудування та архітектури Київської міськдержадміністрації (КМДА).

В ході вчорашнього засідання столичної міськради “під роздачу” депутата в першу чергу потрапив заступник директора цієї структури Юрій Тацій (на фото праворуч від Кличка), якого народний обранець пов’язує зі “смотрящим по Києву” Денисом Комарницьким (на фото ліворуч від Кличка). Крім того, Назаренко обурений регулярним відсутністю представників зазначеного департаменту при розгляді профільних питань на засіданнях Київради.

Про це KV стало відомо в ході вчорашнього засідання Київради

Під час розгляду блоку земельних питань депутат міськради Володимир Назаренко звернув увагу на те, що в сесійній залі немає представників Департаменту містобудування та архітектури КМДА.

“Хотів би звернути увагу, що на засіданні, коли розглядаються питання з розділу містобудування, архітектури та землекористування, відсутній представник “архітектури”. Коли дійсно розглядаються питання громадян, коли дійсно розглядаються некорупційні “містобудівельно” і видачі дозволів, жодного архітектора немає. Вони показують свою байдужість”, – заявив Назаренко.

При цьому, за словами депутата, в стінах Київради напередодні був помічений заступник директора профільного департаменту Юрій Тацій. Назаренко не упустив можливості нагадати про корупцію в зазначеній структурі і про те, з ким пов’язують згаданого чиновника.

“Я прекрасно розумію, що в Департаменті містобудування та архітектури розвели таку корупцію “смотрящих”, де пан Тацій, так званий “посіпака” наглядача Комарницького (скандальний бізнесмен Денис Комарницький. – KV), видає сотні незаконних містобудівних умов і обмежень (ГУО). Він сьогодні був помічений у стінах Київради. Він прийшов на бюджетну комісію вибивати і захищати мільйони гривень, які збираються розікрасти в інтересах своєї будівельної мафії та в інтересах “наглядача”, – розповів депутат.

У відповідь на заяву “свободівця” секретар Київради Володимир Прокопів зазначив, що оцінку можливих корупційних дій чиновників повинні давати правоохоронні органи та суд, а не депутати. Разом з тим, він визнав, що чиновники Департаменту містобудування та архітектури КМДА вже не вперше ігнорують засідання Київради. Також Прокопів пообіцяв, що якщо від керівництва департаменту містобудівного КМДА не буде реакції на ці систематичні зауваження, то відповідна реакція з боку Київради. Щоправда, про яку реакції йдеться, секретар міськради не уточнив. Можливо, чиновників пожурять пальчиком.

У коментарі KV Володимир Назаренко повідомив про те, що правоохоронні органи повинні більш ретельно вивчати ситуацію з забудовою столиці, і анонсував акцію протесту проти свавілля в даній сфері.

“Я активно звертаюся до правоохоронних органів, пишу заяви. Після розслідування Бігуса правоохоронні органи повинні брати факти, “класти” на кримінальні справи, проводити затримання і садити. А не так, що ці “посіпаки смотрящих” продовжують сидіти в кабінетах. Ми продовжуємо наші акції протести проти будівельної мафії в столиці. Завтра, о 10 годині ранку, ми збираємося під стінами Київради проти будівельного свавілля і робимо крок вперед аналізуючи те, що пропонують киянам. Наприклад – злочинний Генеральний план, який узаканивает сотні незаконних забудов по Києву. Закликаємо Київ вийти і повстати проти того, що його просто дерибанять”, – заявив “свободівець”.

Як раніше повідомляла KV, 2 липня в Департаменті містобудування та архітектури КМДА сталася бійка між заступником директора департаменту Юрієм Тацием і депутатом Київради Володимиром Назаренко. Тоді “свободівець” звинуватив чиновника у тому, що той видає незаконні ГУО і легалізує незаконні будівництва в місті.

Нагадаємо також, що ще в жовтні 2019 року народний депутат Верховної Ради VIII скликання (позафракційний) Юрій Левченко заявив, що новими “смотрящіми” по Києву стали ресторатор і народний депутат Верховної Ради IX скликання від “Слуги народу” Микола Тищенко та “вирішувала” з команди екс-мера столиці Леоніда Черновецького Денис Комарницький. Левченко запевняв, що нинішній столичний голова Віталій Кличко домовився з Офісом президента про призначення нових “смотрящих”, щоб залишитися на посаді голови Київської міськдержадміністрації КМДА.