Настя Каменских показала похудевшую фигуру в полосатом купальнике

Настя удивила пляжным фото

Знаменитая украинская певица Настя Каменских поделилась ярким снимком, сделанным на отдыхе

Так, уже несколько дней как звезда отправилась на отдых в Анталию и это не мешает ей делиться жаркими фото, сделанными на тренировке. Несколько часов назад Настя также показывала, как тренировалась рано утром, приводя себя в форму. В этот же раз на своей странице в социальной сети Инстаграм певица блеснула фигурой в новом полосатом бикини.

Если вчера артистка показывала первый кадр с отдыха в Турции, то сегодня восхитила фигурой на пляже. На утреннем фото Настя позировала в полосатом бикини бело-серого цвета. Свои кудрявые волосы девушка решила придержать рукой во время того, как позировала, повернувшись боком к объективу.

«Hello there 🙋‍♀️😘Пристально слежу, чтобы все потренировались утром 😄💪 А ты сегодня уже сделал утреннюю гимнастику ? 👀 #morningexercise #goodmorningvibes», – написала Настя.

Вот что ответили фанаты:

«Люблю красоту нашу!♥️♥️♥️♥️♥️», «Конечно, сделала❤️», «Дюймовочка», «Як завжди неперевершена 😻😻😻 Я вами захоплююсь ❤️❤️❤️❤️», «Гладкая как акула) очень красивая», «Спорт сила))👍», «🙄 лень… Настя – твои фото 🔥», «Красотка 😍🔥», «Ого, когда-то тебя видел в живую, повезло 😁🔥», «Читаю Ваши записи, Вы пример для многих женщин…здоровья, успехов во всем….», «Супер❤️», «Так повненька красива була, а зараз дивитися страшно», «Настя, как всегда красотка 👍👍👍🤗🤗🤗».

Также на своей странице в Instagram звезда опубликовала фото, сделанное во время ее отдыха в Турции. На новом кадре Настя позирует в модном купальнике с лепардовим принтом на фоне изумрудной воды Средиземного моря и демонстрирует свою стройную фигуру. Длинные и кудрявые волосы артистки игриво развиваются на ветру, после того, как певица намеренно покрутила головой, чтобы те поднять в воздух.

«@rixossungate let’s fire up today! it’s gonna be hot! 🔥 сегодня зажигаем! Солнце, море, музыка – это 💥🤩», – написала Настя.

Вот что ответили фанаты:

«Настя вы шикарная девушка! Подскажите как вам удаётся держать себя в такой красивой форме?», «Какая счастливая 😻😻😻😻», «Купальник 🔥🔥🔥🔥🔥», «Шикарна фигура Настя у Вас😍👍», «Какая красотка 💚💚», «I’m always online for giving daddy’s love», «❤️❤️Красивая ❤️», «Красотка😻», «Люблю её ❤️».