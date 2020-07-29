Чому Китай полюбив фантастику

Багато хто ставиться до книг як до розваги. А тим часом Китай в 90-х роках запустив національну програму підтримки фантастики. Навіщо це потрібно і як зробило Китай найбільшим виробником електроніки.

Сьогодні Китай – це одна з найпотужніших економік світу, один з провідних виробників електроніки, автомобілів і електромобілів. Сьогодні Китай – це інновації і якість. Але ті, хто пам’ятає 90-ті і початок 2000-х знають, що тоді справа йшла зовсім інакше. У ті роки Китай був символом дешевих низькоякісних товарів на рівні пластикових іграшок, кросівок і калькуляторів.

Звичайно, про шлях Китаю від продажу дешевої робочої сили і контрафактних виробів, до технологічного гіганта і одного з головних гравців ринку електроніки вже написана не одна книга. Там було багато факторів, включаючи елемент удачі – в Китаї знаходяться родовища більшості компонентів для сучасної електроніки. Деякі з цих родовищ унікальні, і за фактом Китай є монополістом з їх поставки. Особливо якщо врахувати необхідні ринку обсяги.

Але є одна важлива сторінка в історії Китаю, про яку говорять не дуже часто, а між тим вона має величезне значення. І це – інвестиції в фантастику.

До 90-х років фантастика в Китаї не схвалювалась Партією. Заборони начебто не було, але і ніякої підтримки їй не надавали, що в умовах цієї країни низводило жанр до підпільного. За різними даними в період між 1997 і 1999 керівництво Китаю прийшов до висновку, що фантастика їм потрібна, тому що саме масове вплив фантастики може висунути країну на новий рівень.

Адже на той момент в країні в основному займалися відтворенням західних технологій. Але ця позиція дуже незручна і вкрай залежна, хоч і корисна з точки зору освоєння технологій і створення виробничих потужностей.

Щоб створювати щось нове і повністю своє, потрібно, щоб у інженерів було не тільки чудову освіту, але і розвинена уява. І так вже співпало, що бурхливий розвиток технологій на Заході збігалося з розвитком фантастики і ерою її популярності. У Китаї вирішили скопіювати і це.

Як не дивно, це спрацювало!

З 2000 року в Китаї починається активна підтримка всього, що пов’язано з фантастикою. Тиражі фантастичних журналів злітають. Книги отримують державну підтримку. На екранах все частіше з’являються голлівудські фантастичні фільми, де продюсерами виступають китайські компанії. А до 2020 року китайські компанії Huawei, Xiaomi, Meizu і BBK контролюють більшу частину ринку мобільних гаджетів, займають лідерство по розробці обладнання мереж 5-го покоління (5G). А ще Китай сьогодні обганяє західний світ по кількості експлуатованих електромобілів.

І це не випадково. Філософ і один з корифеїв наукової фантастики Л Рон Хаббард писав на цю тему: «Творчі люди відіграють величезну роль у поліпшенні сьогоднішньої реальності і в створенні завтрашньої. Вони йдуть в авангарді науки, відгукуючись на потреби і потреби людей. Піднесення культури можна виміряти безпосередньо кількістю людей, що працюють в області естетики»

Так було в 19-му столітті, коли Жюль Верн і Герберт Уеллс мотивували винахідників підніматися в повітря і опускатися на дно океану. Так було в 40-е роки, коли Рей Бредбері, Роберт Хайнлайн і Айзек Азімов направляли мрії мільйонів до зірок і до Космосу. І, як ми бачимо на прикладі Китаю, так триває досі.

Можливо, і в Росії настав час запустити свою програму розвитку фантастики. У нас є для цього всі передумови – і чудова школа фантастики і такі метри жанру, як Василь Головачов та Юрій Нікітін. А також є великий інтерес до жанру. Як зазначив у недавньому інтерв’ю генеральний директор видавництва ЕКСМО Євген Капьев «Близько 50% всіх рукописів, що надходять до видавництва, це фантастика і фентезі». А значить і авторів у нашій країні багато.

Можливо якісна фантастика – це саме те, що потрібно вашій компанії і «креативного» відділу, керівникам організацій, які не знають, куди рухатися далі, так і нашої країни в цілому.