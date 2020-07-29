«За цим законом можливо буде визнавати незаконним майно опозиціонерів»

Що думають економісти про ідеї Мінфіну вилучати підозрілі накопичення росіян

Міністерство фінансів РФ підготувало поправки до бюджетного і цивільного кодексів, згідно з якими пропонується перераховувати до Пенсійного фонду Росії (ПФР) грошові кошти громадян, законність отримання яких неможливо довести. Про це сьогодні писали «Известия». Відповідний законопроект внесений в уряд. У ньому зазначено, що нові норми можуть вступити в силу вже в грудні 2020 року. У більшості фракцій Держдуми цю ініціативу підтримали. При цьому в Мінфіні поки не кажуть, хто буде здійснювати перевірки щодо законності отримання грошових коштів. Також у міністерстві не визначилися, яка буде мінімальна сума, яка може викликати сумнів контролюючих органів. Znak.com поговорив з експертами про те, чим може обернутися подібна ініціатива.

Артем Торчинський, фінансист

Це погана пропозиція. Тягар доведення законності походження коштів повісять на громадян. Це призведе до ще більшого відходу економіки в тінь і меншої соціальної захищеності працівників. У той же час держава всіма силами відмовляється ратифікувати 20-ту статтю Конвенції ООН по боротьбі з корупцією, яка передбачає введення покарання за незаконне збагачення для чиновників.

Владислав Іноземцев, доктор економічних наук

Владислав Іноземцев присвятив нової законодавчої ініціативи пост на своїй сторінці в Facebook.

«На мій погляд, ми вступаємо в нову реальність, в якій влада претендує на повний контроль над фінансовими коштами громадян — причому саме тих «найменш забезпечених росіян», з якими, на думку небедствующих олігархів типу Дерипаски, 1 липня Кремль уклав свою «нову угоду». Справа в тому, що люди сьогодні отримують дві категорії доходів: до першої належать «білі» зарплати, допомоги, гонорари тощо, з яких платники утримують належні податки; до другої — різного роду перекази між приватними особами, разові заробітки, комісійні та інші винагороди. Враховуючи значний прогрес російської банківської системи, чимала частина цих коштів надходить на рахунки через платежі за пластиковими картками. Згідно з нині діючими правилами, громадяни подають податкову декларацію раз в рік, але протягом даного періоду через їх рахунки може пройти маса платежів, кошти яких легко можуть бути використані і потім не відбитися в декларації.

Таким чином, виникає цілком реальна можливість того, що влада спробує формалізувати поняття «доходів з недоведеною законністю», прив’язавши їх до, скажімо, середнім щомісячним надходженням на рахунок (або навіть до даними податкових декларацій попередніх років). В такому випадку банки будуть зобов’язані блокувати рахунки на вимогу податкових органів — в кращому випадку до з’ясування природи отриманих коштів.

Це, на мій погляд, не тільки серйозно скоректує доходи населення, але й радикально підірве довіру до банківської системи (враховуючи, що майно, яке може викликати претензії податківців, в умовах економічної кризи купують не все і не так щоб часто, люди почнуть по можливості переходити на розрахунки готівкою).

[…] Сьогодні стає остаточно зрозуміло, що російський уряд думає виключно про те, що і як забрати у підданих, причому намагається зробити це з найменшими юридичними формальностями».

Микита Кричевський, економіст

В наш час можливо все. Мінфін, внісши законопроект в уряд, не розкриває, що і скільки вважати «підозрілими» накопиченнями і хто буде перевіряти «підозрілість». Тобто «підозрілими», за замовчуванням, всі накопичення. Дуже скоро конфісковувати запропонують не тільки гроші, але і квартири, машини, дачі. Але не яхти і літаки, так як вони «свої» і зареєстровані в іноземних юрисдикціях.

При цьому, вважає Кричевський, пропозиція Мінфіну не надто допоможе Пенсійному фонду. «На цей рік дефіцит ПФР по страхових пенсій становить (становив) 650 млрд рублів, тоді як за минулий рік, за даними генпрокурора, було конфісковано лише 21,4 млрд рублів. Так що надій на підвищення пенсій немає жодної. Однак це нікого не хвилює», — упевнений економіст.

Андрій Мовчан, економіст

Тут, як завжди в Росії, є два рівня. На першому рівні це дуже хороший закон. Він нагадує 20-ту статтю Конвенції ООН про протидію корупції, яку Росія так і не ратифікувала. Тут схожі заходи. І, звичайно, на перший погляд, це все потрібно і правильно. Кошти, які отримані незаконним шляхом, віддавати на пенсії — добра справа.

В реальності ж ми знаємо, як в Росії виповнюється законодавство. І яким чином за рахунок використовується владою судової системи будь-який закон може извратиться.

Я легко можу собі уявити, наприклад, що в подальшому за цим законом можливо буде визнавати незаконним майно опозиціонерів. Тому що будь-які докази законності придбання майна опозиціонерами будуть не просто вимкнені судом, адже наш суд вміє відкидати навіть самі неспростовні докази, якщо йому це потрібно.

Ну і далі… чимось не сподобався ти місцевої чи федеральної влади і — ап, квартира твоя, виявляється куплена незаконно. Тому, що не можеш ти довести зворотного, особливо, якщо ти купив квартиру 20 років тому, наприклад, і незрозуміло, де у тебе документи про те, як ти працював у той час. Тобто, якщо ти — член партії «Єдина Росія», то все нормально; якщо ти виступаєш проти влади, то у тебе незаконна квартира, яку потрібно відібрати.

Тобто проблема в Росії не в самих законах (у нас в загальному більшість законів пристойні), а проблема в тому, як їх застосовувати. Це ж все одно що запитати: хороша річ сокиру чи ні? Якщо дрова рубати, то добра, а якщо людей вбивати, то погана.

Мовчан також бачить в ідеї Мінфіну ризики для великого бізнесу. «З’являється новий спосіб атаки на їх майно. Будь-який бізнесмен буде під ризиком того, що до нього завтра прийдуть, скажуть, що все його залізобетонні докази того, що йому належать активи, насправді дурниця, тому що суд вирішить завтра, що ніяких доказів немає і це все треба передати в Пенсійний фонд. І краще, наприклад, ти віддай нам половину, ніж все віддаси в Пенсійний фонд. Це ж зрозумілий сценарій», — вказує експерт.