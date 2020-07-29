Суд скасував заставу і відправив у СІЗО підозрюваного у заподіянні смертельних травм бійцю “Азова” Черевку

Запорізький суд підтримав клопотання поліції і прокуратури і змінив запобіжний захід підозрюваному у заподіянні смертельних тілесних ушкоджень бійцеві полку Національної гвардії “Азов” Олегу Черевку.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Запорізькій області.

Так, за даними відомства, Апеляційним судом Запорізької області обраний раніше запобіжний захід у вигляді застави змінено на тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

У відомстві нагадали, що 21 липня близько 23:55 до Комунарського відділення поліції ГУНП у Запорізькій області надійшло повідомлення з 5-ї міської лікарні про те, що біля одного з торгових центрів міста з травмами голови доставили місцевого мешканця, 1991 року народження.

Працівники поліції встановили підозрюваного у завданні тяжких тілесних ушкоджень і затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Згодом йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Районним судом Запорізької області фігуранту було обрано запобіжний захід у вигляді застави 40 тис. гривень.

27 липня слідчим управлінням ГУНП у Запорізькій області у зв’язку зі смертю потерпілого підозрюваному була змінена підозра на ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Того ж дня слідчі за погодженням з прокуратурою звернулися до суду з клопотанням про обрання зловмиснику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.