У справі щодо сутички ветеранів і Сивоха адвокати підозрюваних оголосили відвід судді

У середу, 29 липня, Печерський райсуд мав розглядати справу щодо сутички під час презентації Сергія Сивоха Національної платформи примирення на Донбасі.

Перед засіданням під стінами суду зібрався мітинг на підтримку Сергія Тамаріна, Олександра Волкова та Юрія Каплі, які є підозрюваними, передає кореспондент LB.ua.

Адвокати підозрюваних подали клопотання про відвід судді. Суддя оголосилала перерву на невизначений термін, повідомили під час стріму Національного корпусу в YouTube.

Тамарін, Вовків та Крапля є ветеранами полку “Азов”, брали участь у бойових діях. Нагадаємо, Сивохо