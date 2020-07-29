Білла Гейтса обурили висловлювання Ілона Маска про коронавирусе

Співзасновник компанії Microsoft і філантроп Білл Гейтс розкритикував свого «колегу»-мільярдера — засновника компаній Tesla і SpaceX Ілона Маска, разом з яким входить у число найбагатших людей світу.

Гейтс обурений висловлюваннями Маска про коронавирусе. Він вважає, що Ілону варто було б займатися тим, у чому він по-справжньому розбирається, а не сіяти дезінформацію.

Гейтс заявив про це в інтерв’ю програмі Squawk Box на американському телеканалі CNBC.

«Ілон дозволяє собі обурливі коментарі. Він не має особливого уявлення про вакцини. Він створює відмінні електроавтомобілі. І його ракети теж працюють добре. Тому він може говорити про ці речі. Я сподіваюся, що він не плутає їх з тими областями, в яких не розбирається», — наводить слова Білла Гейтса видання Business Insider.

Раніше Маск зробив низку суперечливих заяв про COVID-19. Так, на початку липня він сказав, що офіційною статистикою виявлених випадків захворювання в США не варто довіряти із-за великої кількості хибнопозитивних тестів.

Він також виступав проти карантину, стверджуючи, що такі заходи порушують права громадян. І стверджував, що «діти володіють імунітетом» до коронавирусу — хоча провідні вчені встановили, що діти будь-якого віку можуть заразитися COVID-19.