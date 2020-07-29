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З активів «Газпрому» пропала компанія-власник трубоукладача для «Північного потоку-2»

29.07.2020

Из активов «Газпрома» пропала компания-владелец трубоукладчика для «Северного потока-2»

У новому списку афілійованих компаній «Газпрому» відсутня компанія, що володіє судном-трубоукладачем «Академік Черський», передає РБК.

За інформацією видання, в попередньому списку компанія «Самарський теплоенергетичний майновий фонд» (СТИФ) вказувалася як належить компаніям «Газпром теплоенерго» і «Газпром міжрегіонгаз» Самара”. Відсутність фонду в новому списку може означати як те, що «Газпром» більше не є його власником, так і те, що компанія скористалася правом приховати фонд зі списку афілійованих осіб через загрозу санкцій.

Судно «Академік Черський», яке може добудувати трубопровід «Північний потік-2», в даний час стоїть у порту Мукран в Німеччині на базі логістичної трубопроводу. Компанії Nord Stream 2 залишається добудувати 6% трубопроводу, однак це ускладнюється санкціями, введеними США.

 

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