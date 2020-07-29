Федыне вручили обвинувальний акт у справі про погрози Зеленському

Народному депутату України Софії Федыне вручили обвинувальний акт у справі про погрози вбивством Президента України Володимиру Зеленському. Про це Федина заявила в ефірі одного з українських телеканалів, передає УНН.

«Насправді цей обвинувальний акт є результатом так званого процесу слідства, після вручення обвинувального акта справа передається безпосередньо в суд. У нас з Марусею (Олена Біленька — ред.) та іншими фігурантами подібних справ було все ж думка, що Президенту не хочеться бути опущеним до рівня потерпілого, можливо його хтось підставив», — сказала Федина.

За її словами, поки справа передається в суд до нього має прийти потерпілий і заявити в чому загроза його життю.

Як повідомлялося, завершено досудове розслідування у справі про погрози вбивством Президента України Володимиру Зеленському.

Нагадаємо, народному депутату України Софії Федыне повідомлено про підозру у погрозі вбивством Президента України, вчинене у зв’язку з його державною діяльністю (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 346 Кримінального кодексу України).

Слідством встановлено, що народний депутат Софія Федина, діючи за попередньою змовою групою осіб з громадянкою Марусею Звиробий, 26 жовтня 2019 року, перебуваючи в одному з кафе Львова, під час онлайн-трансляції загального відеозвернення через соціальну мережу Facebook і відеохостинг YouTube, висловила усні погрози вбивством щодо Президента України Володимира Зеленського у зв’язку з його державною діяльністю.